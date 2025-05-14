Украина прошла в финал Евровидения-2025

Уже известны результаты первого полуфинала Евровидения-2025. Группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на песенном конкурсе, прошла в финал. Коллектив выступил на сцене с песней Bird of Pray.

Группа Ziferblat поразила своим выступлением и достойно представила Украину в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с другими странами она будет бороться за победу в гранд-финале 17 мая, передает Show 24.

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Украинская группа Ziferblat выступила в первом полуфинале 69-го песенного конкурса Евровидение под номером 5. Для конкурса коллектив представил песню Bird of Pray. Интересно, что на главной сцене украинцы показали обновленный номер, который заметно отличался от того, что был на Национальном отборе. Режиссером стала Мария Коростелева.

Костюмы для представителей Украины на Евровидении-2025 создавал украинский модельер Иван Фролов, который основал всемирно известный бренд FROLOV. Он сотрудничал со многими украинскими и мировыми звездами: Бейонсе, Дженнифер Лопес, группой Måneskin, Дуа Липой, Джамалой, Doja Cat и другими.

Первые финалисты Евровидения-2025

Второй полуфинал Евровидения-2025 состоится 15 мая, а гранд-финал – 17 мая. Уже в четверг мы увидим выступления других стран-участниц, а в субботу узнаем, кто стал победителем песенного конкурса.

По результатам зрительского голосования, первыми финалистами Евровидения-2025 стали: