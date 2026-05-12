Из-за выкриков из зала: выступление Израиля на Евровидении-2026 едва не сорвали

Ежегодный песенный конкурс Евровидение-2026 стартовал сегодня, 12 мая, в Вене. Соревнование проходит на фоне дискуссии относительно участия Израиля – этот вопрос до сих пор вызывает громкие споры.

Под номером 10 на сцену Евровидения-2026 вышел представитель Израиля – Ноам Беттан. Его выступление едва не сорвалось, пишет Independent.

Смотрите также Евровидение-2026 стартовало: текстовая трансляция первого полуфинала

В начале выступления Ноама Беттана были слышны громкие возгласы из зала вживую. Как пишут в прессе, зрители скандировали фразу: "Остановите геноцид". Также об этом пишет The Jerusalem Post.

Возвращаясь к номеру, израильский артист в черном кожаном костюме презентовал Европе песню Michelle, где говорится о токсичных отношениях. В композиции звучит три языка: иврит, французский и английский.

В выступлении Ноама соединились танцы, зеркала и игра света. Больше всего внимание привлекала большая конструкция в форме бриллианта, что вращалась и раскрывалась.

Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале на фоне участия Израиля?

Евровидение-2026 столкнулось с одним из крупнейших скандалов за все 70 лет.

Когда EBU подтвердила участие Израиля в конкурсе в этом году, другие вещатели решили бойкотировать конкурс. Испания, Нидерланды, Исландия, Ирландия и Словения отказались участвовать в Евровидении. Некоторые из стран даже не будут транслировать соревнования.

Несмотря на постоянные заявления об аполитичности, Евровидение до сих пор остается площадкой, на которую очень влияют политические настроения общества. Судя по выступлению Ноама Беттана, это отразилось и в этом году.