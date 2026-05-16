Show24 Музыка Финал Евровидения-2026 уже совсем скоро: где и когда смотреть прямой эфир
16 мая, 14:20
3

Финал Евровидения-2026 уже совсем скоро: где и когда смотреть прямой эфир

Мария Примыч
Основні тези
  • Финал Евровидения-2026 состоится 16 мая в Вене, начало в 22:00 по киевскому времени.
  • Трансляция будет доступна на платформах Общественного, а также на ютуб-канале Евровидение Украина с комментаторами Тимуром Мирошниченко и alyona alyona.

16 мая в Вене состоится долгожданный гранд-финал Евровидения-2026. За победу будут бороться 25 финалистов, в том числе LELÉKA, а также представители Большой пятерки и страна-победительница – Австрии.

Уже этой ночью мы узнаем, кто следующим получит хрустальный микрофон. Где и когда смотреть прямой эфир, узнавайте на сайте 24 Канала.

Читайте также Где сейчас Олег Псюк с Kalush Orchestra, которые победили на Евровидении во время войны

Где смотреть финал Евровидения-2026?

Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение начнется о 22:00 по киевскому времени. Шоу будет комментировать Тимур Мирошниченко и alyona alyona, его можно будет смотреть и слушать на платформах Общественного:

На ютуб-канале Евровидения Украина будет доступна трансляция только с комментаторской, пишет Общественное. На телевидении и диджитале песенный конкурс будут переводить на жестовом языке.

Напомним, что первый полуфинал прошел 12 мая, а второй, где выступала представительница Украины, 14 мая. Вместе с Мирошниченко шоу комментировали Василий Байдак и Светлана Тарабарова.

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.

Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Финалисты Евровидения-2026: список

  • Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  • Германия: Сара Энгельс – Fire
  • Израиль: Ноам Беттан – Michelle
  • Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
  • Албания: Alis – Nân
  • Греция: Акилас – Ferto
  • Украина: LELÉKA – Ridnym
  • Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
  • Сербия: Lavina – Kraj mene
  • Мальта: Эйдан – Bella
  • Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
  • Болгария: Dara – Bangaranga
  • Хорватия: Lelek – Andromeda
  • Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  • Франция: Monroe – Regarde!
  • Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  • Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
  • Польша: Alicja – Pray
  • Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  • Швеция: Felicia – My System
  • Кипр: Antigoni – Jalla
  • Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
  • Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
  • Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Австрия: Cosmó – Tanzschein

Связанные темы:

LELÉKA Евровидение Музыка
Новости культуры