Несмотря на протесты и гул стадиона: Израиль поразил европейскую публику в финале Евровидения-2026

16 мая начался гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение-2026. Ноам Беттан уже представил Израиль, исполнив чувственную композицию Michelle на главной арене Вены Wiener Stadthalle.

Зрители в зале увидели эмоциональный номер, который вызвал бурную реакцию публики, пишет 24 Канал. По данным сайта Eurovisionworld, Беттану пророчат 5 место в финале.

Певец начал свое выступление внутри огромной зеркальной конструкции в форме бриллианта. Посреди выступления эта фигура эффектно раскрылась, и артист вместе с танцовщицей вышел на сцену к другим четырем участникам балета. Постановка запомнилась зрителям сложной игрой света, зеркальными эффектами и экспрессивной хореографией. В то же время Ноам выбрал для сцены сдержанный черный кожаный костюм.

Его трехъязычная композиция Michelle соединила в себе английский, французский языки и иврит. Песня передает историю о сложных, токсичных отношениях и мучительной преданности девушке. Несмотря на напряженную атмосферу вокруг события, вокалист уверенно держался перед многомиллионной аудиторией и продемонстрировал высокое мастерство.

Что известно о финале Евровидения-2026?

В этом году Евровидение празднует свой 70-летний юбилей. Австрийская столица Вена получила право принимать грандиозное музыкальное событие благодаря прошлогодней победе певца JJ с треком Wasted Love.

Главный этап конкурса собрал 25 лучших исполнителей, которые преодолели два полуфинала. Ведущими праздничного вечера стали модель Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

Нынешний конкурс сопровождают серьезные политические дискуссии и масштабные протесты на улицах Вены. Из-за участия израильского представителя пять стран, в частности Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия, официально объявили бойкот и снялись с соревнований. Вследствие этого общее количество участниц в этом году составляет лишь 35 стран.

Несмотря на значительное общественное давление, Европейский вещательный союз и австрийский вещатель ORF обеспечили проведение гранд-финала. Судьбу хрустального микрофона совместно решат национальные жюри и европейские телезрители во время подсчета голосов.