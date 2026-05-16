Глядачі у залі побачили емоційний номер, який викликав бурхливу реакцію публіки, пише 24 Канал. За даними сайту Eurovisionworld, Беттану пророкують 5 місце у фіналі.

Дивіться також Хто стане переможцем Євробачення-2026: текстова трансляція фіналу пісенного конкурсу

Співак розпочав свій виступ усередині величезної дзеркальної конструкції у формі діаманта. Посеред виступу ця фігура ефектно розкрилася, і артист разом із танцівницею вийшов на сцену до інших чотирьох учасників балету. Постановка запам'яталася глядачам складною грою світла, дзеркальними ефектами та експресивною хореографією. Водночас Ноам обрав для сцени стриманий чорний шкіряний костюм.

Його тримовна композиція Michelle поєднала в собі англійську, французьку мови та іврит. Пісня передає історію про складні, токсичні стосунки та болісну відданість дівчині. Попри напружену атмосферу довкола події, вокаліст упевнено тримався перед багатомільйонною аудиторією та продемонстрував високу майстерність.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ноам Беттан – Michelle: дивіться відео виступу онлайн

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.



Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!

Що відомо про фінал Євробачення-2026?

Цього року Євробачення святкує свій 70-річний ювілей. Австрійська столиця Відень отримала право приймати грандіозну музичну подію завдяки торішній перемозі співака JJ з треком Wasted Love.

Головний етап конкурсу зібрав 25 найкращих виконавців, які подолали два півфінали. Ведучими святкового вечора стали модель Вікторія Сваровскі та актор Міхаель Островскі.

Нинішній конкурс супроводжують серйозні політичні дискусії та масштабні протести на вулицях Відня. Через участь ізраїльського представника п'ять країн, зокрема Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія, офіційно оголосили бойкот та знялися зі змагань. Внаслідок цього загальна кількість учасниць цього року становить лише 35 країн.

Попри значний суспільний тиск, Європейська мовна спілка та австрійський мовник ORF забезпечили проведення гранд-фіналу. Долю кришталевого мікрофона спільно вирішать національні журі та європейські телеглядачі під час підрахунку голосів.