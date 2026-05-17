Даниил Лещинский из Ziferblat объявил баллы от Украины: кому отдали 12 баллов

В Вене прямо сейчас происходит финал Евровидения-2026. Представители стран объявляют баллы от профессионального жюри. Спикером от Украины стал Даниил Лещинский из группы Ziferblat.

В прошлом году именно группа Ziferblat представляла Украину на Евровидении. Поэтому ее вокалист Даниил Лещинский объявил баллы от Украины в прямом эфире Евровидения, пишет 24 Канал.

Даниил Лещинский включился в прямой эфир из Киева. Она объявила, кому профессиональное жюри присудило 12 баллов – наивысшую оценку. Также на экране показали, сколько еще баллов и каким участникам отдали судьи.

12 баллов – Мальта

10 баллов – Израиль

8 баллов – Молдова

7 баллов – Чехия

6 баллов – Финляндия

5 баллов – Франция

4 балла – Италия

3 балла – Румыния

2 балла – Австралия

1 балл – Великобритания.



Баллы от Украины / Скриншот из видео

К слову, состав украинского профессионального жюри мы узнаем уже в воскресенье, 17 мая.

Отметим, в 2025 году организаторы Евровидения объявили о ряде изменений. В частности, количество членов профессионального жюри должно было измениться с 5 до 7. Расширился спектр профессионального опыта судей – кроме музыкантов, в состав также могут входить хореографы, музыкальные критики и тому подобное.

В каждом жюри также должно быть не менее двух членов в возрасте от 18 до 25 лет, чтобы привлечь к конкурсу больше молодой аудитории.

Как выступила Украина в финале Евровидения?

Украину в финале Евровидения представила LELÉKA с песней Ridnym. Певица сделала ставку не на масштаб, а атмосферу, драматургию, эмоциональное напряжение и оригинальные визуальные решения.

Кульминация номера, которая вызвала больше всего обсуждений в песне LELÉKA, снова прозвучала уверенно и вызвала бешеные овации со стороны аудитории.

Напомним, что певица была на сцене не одна. Также с ней выступил бандурист Ярослав Джусь.