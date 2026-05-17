Минулого року саме гурт Ziferblat представляв Україну на Євробаченні. Тож його вокаліст Даниїл Лещинський оголосив бали від України у прямому ефірі Євробачення, пише 24 Канал.

Даниїл Лещинський включився у прямий ефір з Києва. Вона оголосила, кому професійне журі присудило 12 балів – найвищу оцінку. Також на екрані показали, скільки ще балів та яким учасникам віддали судді.

12 балів – Мальта

10 балів – Ізраїль

8 балів – Молдова

7 балів – Чехія

6 балів – Фінляндія

5 балів – Франція

4 бали – Італія

3 бали – Румунія

2 бали – Австралія

1 бал – Велика Британія.



Бали від України / Скриншот з відео

До слова, склад українського професійного журі ми дізнаємося вже у неділю, 17 травня.

Зазначимо, у 2025 році організатори Євробачення оголосили про низку змін. Зокрема, кількість членів професійного журі мала змінитися з 5 до 7. Розширився спектр професійного досвіду суддів – окрім музикантів, до складу також можуть входити хореографи, музичні критики тощо.

У кожному журі також має бути щонайменше двоє членів віком від 18 до 25 років, щоб залучити до конкурсу більше молодшої аудиторії.

Як виступила Україна у фіналі Євробачення?

Україну у фіналі Євробачення представила LELÉKA з піснею Ridnym. Співачка зробила ставку не на масштаб, а атмосферу, драматургію, емоційну напругу та оригінальні візуальні рішення.

Кульмінація номера, яка викликала найбільше обговорень у пісні LELÉKA, знову прозвучала впевнено та викликала шалені овації з боку авдиторії.

Нагадаємо, що співачка була на сцені не одна. Також з нею виступив бандурист Ярослав Джусь.