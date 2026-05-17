Минулого року саме гурт Ziferblat представляв Україну на Євробаченні. Тож його вокаліст Даниїл Лещинський оголосив бали від України у прямому ефірі Євробачення, пише 24 Канал.
Даниїл Лещинський включився у прямий ефір з Києва. Вона оголосила, кому професійне журі присудило 12 балів – найвищу оцінку. Також на екрані показали, скільки ще балів та яким учасникам віддали судді.
- 12 балів – Мальта
- 10 балів – Ізраїль
- 8 балів – Молдова
- 7 балів – Чехія
- 6 балів – Фінляндія
- 5 балів – Франція
- 4 бали – Італія
- 3 бали – Румунія
- 2 бали – Австралія
- 1 бал – Велика Британія.
Бали від України / Скриншот з відео
До слова, склад українського професійного журі ми дізнаємося вже у неділю, 17 травня.
Зазначимо, у 2025 році організатори Євробачення оголосили про низку змін. Зокрема, кількість членів професійного журі мала змінитися з 5 до 7. Розширився спектр професійного досвіду суддів – окрім музикантів, до складу також можуть входити хореографи, музичні критики тощо.
У кожному журі також має бути щонайменше двоє членів віком від 18 до 25 років, щоб залучити до конкурсу більше молодшої аудиторії.
Як виступила Україна у фіналі Євробачення?
Україну у фіналі Євробачення представила LELÉKA з піснею Ridnym. Співачка зробила ставку не на масштаб, а атмосферу, драматургію, емоційну напругу та оригінальні візуальні рішення.
Кульмінація номера, яка викликала найбільше обговорень у пісні LELÉKA, знову прозвучала впевнено та викликала шалені овації з боку авдиторії.
Нагадаємо, що співачка була на сцені не одна. Також з нею виступив бандурист Ярослав Джусь.