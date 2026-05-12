Пользователи Spotify выбрали самую популярную песню Евровидения-2026: это не фаворит букмекеров

15 стран уже готовятся представить свои треки в первом полуфинале Евровидения-2026, который состоится сегодня. 70-й песенный конкурс принимает Вена, шоу состоится на самой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle.

Тем временем стало известно, какая композиция с Евровидения-2026 стала самой прослушиваемой на стриминговом сервисе Spotify. Рейтинг обнародовали на странице Eurovision Charts в X.

Песня Per sempre sì, которую исполняет представитель Италии на Евровидении-2026 Саль Да Винчи, стала самой популярной на платформе Spotify. Ее прослушали 25 828 992 раз.

Отметим, что Италия входит в страны Большой пятерки, поэтому гарантированно попадает в гранд-финал песенного конкурса. В списке также Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания, однако последняя в этом году бойкотировала Евровидение из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.

В то же время выступление Саль Да Винчи зрители смогут увидеть в первом полуфинале. Певец представляет свою песню после грузинской группы Bzikebi, которая выйдет на сцену под номером 7.

Саль да Винчи – Per sempre sì: смотрите видео онлайн

Как сообщается на сайте Евровидения, Сальваторе Майкл Соррентино, известный как Саль Да Винчи, родился в 1969 году в Нью-Йорке во время гастролей своего отца, певца и актера Марио да Винчи.

Он дебютировал на сцене в семь лет, выступал вместе с ведущими фигурами итальянского кино и театра.

В 1994 году Сальваторе победил на Canale 5 Italian Music Festival с песней Vera. В 2009-м певец выиграл Festival di Sanremo с треком Non Riesco A Farti Innamorare.

Сейчас букмекеры прогнозируют Италии 8 место, говорится на сайте eurovisionworld.

