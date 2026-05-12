Тим часом стало відомо, яка композиція з Євробачення-2026 стала найбільш прослухуваною на стрімінговому сервісі Spotify. Рейтинг оприлюднили на сторінці Eurovision Charts в X.

Пісня Per sempre sì, яку виконує представник Італії на Євробаченні-2026 Саль Да Вінчі, стала найпопулярнішою на платформі Spotify. Її прослухали 25 828 992 разів.

Зазначимо, що Італія входить до країн Великої п'ятірки, тож гарантовано потрапляє у гранд-фінал пісенного конкурсу. У списку також Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія та Іспанія, проте остання цьогоріч бойкотувала Євробачення через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

Водночас виступ Саль Да Вінчі глядачі зможуть побачити у першому півфіналі. Співак презентує свою пісню після грузинського гурту Bzikebi, який вийде на сцену під номером 7.

Як повідомляється на сайті Євробачення, Сальваторе Майкл Соррентіно, відомий як Саль Да Вінчі, народився у 1969 році в Нью-Йорку під час гастролей свого батька, співака та актора Маріо да Вінчі.

Він дебютував на сцені у сім років, виступав разом з провідними постатями італійського кіно та театру.

У 1994 році Сальваторе переміг на Canale 5 Italian Music Festival з піснею Vera. У 2009-му співак виграв Festival di Sanremo з треком Non Riesco A Farti Innamorare.

Наразі букмекери прогнозують Італії 8 місце, йдеться на сайті eurovisionworld.

