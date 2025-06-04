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Show24 Музыка Австрия выбирает город-хозяин Евровидения-2026: где может состояться песенный конкурс
4 июня, 13:34
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Австрия выбирает город-хозяин Евровидения-2026: где может состояться песенный конкурс

Мария Примыч
Основні тези
  • Австрия победила на Евровидении-2025 в Базеле, поэтому в этом году конкурс пройдет в этой стране.
  • Австрийские города уже могут подавать заявки на проведение Евровидения-2026, в соответствии с критериями, установленных Европейским вещательным союзом.

На Евровидении-2025, которое состоялось в швейцарском Базеле, победила Австрия, поэтому в следующем году песенный конкурс пройдет именно там. Страну представлял JJ с песней Wasted Love.

На днях начался процесс отбора города-хозяина Евровидения-2025. Австрийские города и муниципалитеты могут подать свои заявки до 4 июля, пишет Show 24 со ссылкой на сайт ORF.

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Австрийские города и муниципалитеты должны соответствовать определенным критериям, установленным Европейским вещательным союзом (EBU), чтобы принять участие в процессе отбора. Приводим список ниже:

  • полностью оборудованный зал для проведения мероприятий с соответствующей вместимостью и инфраструктурой;
  • хорошее международное сообщение;
  • достаточное количество мест для проживания в регионе;
  • город-хозяин должен быть компетентным в организационных вопросах и вопросах безопасности.

Минимальное требование на первом этапе – место проведения должно быть доступным в течение не менее 7-8 недель до финала и 1 недели после него, а также, чтобы в зале можно было разместить около 10 000 человек.

Где и когда может состояться Евровидение-2026

Евровидение-2026 может состояться в таких городах:

  • Эбрайхсдорф
  • Грац
  • Инсбрук
  • Линц
  • Оберварт
  • Санкт-Пельтен
  • Вена

Вероятные даты проведения песенного конкурса: 12, 14, 16 мая или 19, 21, 23 мая.

Заметим, что Австрия уже дважды принимала Евровидение, а именно город Вена: в 1967 году после победы Удо Юргенса с песней Merci Chérie и в 2015 году после победы Кончиты Вурст с треком Rise Like a Phoenix.

Напомним, что второе место на Евровидении-2025 занял Израиль, который представляла Юваль Рафаэль с композицией New Day Will Rise, а третье – Томми Кеш из Эстонии, который выступал с песней Espresso Macchiato.