Австрия выбирает город-хозяин Евровидения-2026: где может состояться песенный конкурс

На Евровидении-2025, которое состоялось в швейцарском Базеле, победила Австрия, поэтому в следующем году песенный конкурс пройдет именно там. Страну представлял JJ с песней Wasted Love.

На днях начался процесс отбора города-хозяина Евровидения-2025. Австрийские города и муниципалитеты могут подать свои заявки до 4 июля, пишет Show 24 со ссылкой на сайт ORF.

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Австрийские города и муниципалитеты должны соответствовать определенным критериям, установленным Европейским вещательным союзом (EBU), чтобы принять участие в процессе отбора. Приводим список ниже:

полностью оборудованный зал для проведения мероприятий с соответствующей вместимостью и инфраструктурой;

хорошее международное сообщение;

достаточное количество мест для проживания в регионе;

город-хозяин должен быть компетентным в организационных вопросах и вопросах безопасности.

Минимальное требование на первом этапе – место проведения должно быть доступным в течение не менее 7-8 недель до финала и 1 недели после него, а также, чтобы в зале можно было разместить около 10 000 человек.

Где и когда может состояться Евровидение-2026

Евровидение-2026 может состояться в таких городах:

Эбрайхсдорф

Грац

Инсбрук

Линц

Оберварт

Санкт-Пельтен

Вена

Вероятные даты проведения песенного конкурса: 12, 14, 16 мая или 19, 21, 23 мая.

Заметим, что Австрия уже дважды принимала Евровидение, а именно город Вена: в 1967 году после победы Удо Юргенса с песней Merci Chérie и в 2015 году после победы Кончиты Вурст с треком Rise Like a Phoenix.

Напомним, что второе место на Евровидении-2025 занял Израиль, который представляла Юваль Рафаэль с композицией New Day Will Rise, а третье – Томми Кеш из Эстонии, который выступал с песней Espresso Macchiato.