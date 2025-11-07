Раскрыто имя первой участницы Евровидения-2026

В следующем году юбилейный 70-й конкурс певческого шоу пройдет в столице Австрии Вене. Страны, участвующие в Евровидении, уже начали отбор кандидатов.

А Кипр официально объявил свою представительницу, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения.

30-летняя певица Antigoni одержала победу на внутреннем отборе своей страны. Она получила право представлять Кипр на международном певческом конкурсе.

У нас есть первый участник в Вене! Antigoni будет представлять Кипр на 70-м конкурсе песни Евровидение в мае,

– говорится в официальном заявлении организаторов.

Певица Antigoni будет представлять Кипр на Евровидении в 2026 году: смотрите видео онлайн

Исполнительница оставила комментарий под сообщением, выражая радость по поводу такого развития событий.

Моя мечта осуществилась сегодня. Кипр, я заставлю тебя гордиться мной. Я очень тронута, гордая и благодарная,

– написала Antigoni.

Певица Antigoni будет представлять Кипр на Евровидении / Скриншот из видео

Конкурсная песня артистки будет опубликована позже, поэтому пока неизвестно, каким музыкальным стилем будет поражать Кипр в следующем году.

