Розкрито ім'я першої учасниці Євробачення-2026

Наступного року ювілейний 70-й конкурс співочого шоу пройде у столиці Австрії – Відні. Країни, які беруть участь у Євробаченні, вже почали відбір кандидатів.

А Кіпр офіційно оголосив свою представницю, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення.

30-річна співачка Antigoni здобула перемогу на внутрішньому відборі своєї країни. Вона отримала право представляти Кіпр на міжнародному співочому конкурсі.

Ми маємо першого учасника у Відні! Antigoni представлятиме Кіпр на 70-му конкурсі пісні Євробачення в травні,

– йдеться в офіційній заяві організаторів.

Співачка Antigoni представлятиме Кіпр на Євробаченні у 2026 році: дивіться відео онлайн

Виконавиця залишила коментар під дописом, висловлюючи радість щодо такого розвитку подій.

Моя мрія здійснилася сьогодні. Кіпр, я змушу тебе пишатися мною. Я дуже зворушена, горда і вдячна,

– написала Antigoni.

Співачка Antigoni представлятиме Кіпр на Євробаченні / Скриншот із відео

Конкурсна пісня артистки буде опублікована пізніше, тому наразі невідомо, яким музичним стилем вражатиме Кіпр наступного року.

Нещодавно видання Eurovision World писало, що Молдова вирішила повернутись на Євробачення після річної перерви.

