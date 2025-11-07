Розкрито ім'я першої учасниці Євробачення-2026
- 30-річна співачка Antigoni представлятиме Кіпр на Євробаченні-2026 у Відні, здобувши перемогу на внутрішньому відборі.
- Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір в Україні, однак через участь у російському заході у 2015 році, за правилами, не може брати участь, що викликало суперечки щодо правил відбору.
Наступного року ювілейний 70-й конкурс співочого шоу пройде у столиці Австрії – Відні. Країни, які беруть участь у Євробаченні, вже почали відбір кандидатів.
А Кіпр офіційно оголосив свою представницю, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення.
30-річна співачка Antigoni здобула перемогу на внутрішньому відборі своєї країни. Вона отримала право представляти Кіпр на міжнародному співочому конкурсі.
Ми маємо першого учасника у Відні! Antigoni представлятиме Кіпр на 70-му конкурсі пісні Євробачення в травні,
– йдеться в офіційній заяві організаторів.
Співачка Antigoni представлятиме Кіпр на Євробаченні у 2026 році: дивіться відео онлайн
Виконавиця залишила коментар під дописом, висловлюючи радість щодо такого розвитку подій.
Моя мрія здійснилася сьогодні. Кіпр, я змушу тебе пишатися мною. Я дуже зворушена, горда і вдячна,
– написала Antigoni.
Конкурсна пісня артистки буде опублікована пізніше, тому наразі невідомо, яким музичним стилем вражатиме Кіпр наступного року.
Нещодавно видання Eurovision World писало, що Молдова вирішила повернутись на Євробачення після річної перерви.
Що відомо про Нацвідбір в Україні?
- Чимало українських артистів вже подали свої заявки на участь у конкурсу. Та Джамала, яка цьогоріч є музичною продюсеркою, розкритикувала отримані демозаписи пісень.
- 16 жовтня Оля Полякова зробила заяву – вона подається на участь у Національному відборі. Та за правилами, співачка не може бути учасницею, адже була ведучою одного з російських заходів з путіністом Басковим у 2015 році.
- Крім того, співачка пригрозила судом. Вона вважає, що правила відбору є застарілими й несправедливими та навіть "дискримінаційними" й такими, що нібито порушують закон України про рівність громадян. Суспільне відповіло, що правила Нацвідбору не змінять, адже він уже триває.