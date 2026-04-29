Кто объявит баллы от Украины на Евровидении-2026

Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидения. 29 апреля команда Общественного объявила, кто станет представителем страны на Евровидении-2026.

Эту роль исполнит Даниил Лещинский из группы Ziferblat – именно он объявит баллы национального жюри Украины во время гранд-финала конкурса. Об этом сообщили в видео, опубликованном на официальной инстаграмм-странице Евровидения Украина.

Не упустите Победительница "Холостяка-13" Инна Белень стала мамой и показала первые кадры из родильного

Напомним, что группа Ziferblat представляла Украину на Евровидении-2025 с песней Bird of Pray. Коллектив занял в конкурсе 9 место.

Посмотреть Евровидение-2026 можно будет на всех платформах Общественного Вещания. Трансляция будет стартовать в 22:00, как указано на сайте Общественное Культура.

Что известно о Евровидении-2026?

70-й юбилейный песенный конкурс состоится в Вене. Музыкальное событие пройдет на самой большой крытой арене Австрии – Wiener Stadthalle.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, тогда как гранд-финал пройдет 16 мая. В конкурсе примут участие 35 стран. В то же время Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия объявили бойкот из-за решения Европейского языкового союза (EBU) допустить к участию Израиль.

Украину на Евровидении-2026 представит LELÉKA с песней Ridnym. Артистка выступит во втором полуфинале под 12-м номером.

Комментировать конкурс в Украине традиционно будет Тимур Мирошниченко. К нему во время полуфиналов и финала присоединятся стендап-комик Василий Байдак, певица Светлана Тарабарова и рэп-исполнительница alyona alyona.