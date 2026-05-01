Состоялся первый полуфинал Евровидения-2026: какие страны прошли в финал

Евровидение официально стартовало – и прогремел первый полуфинал песенного конкурса. Стало известно, кому удалось стать фаворитами и пройти в следующий этап соревнования.

В Вене продолжается главный песенный конкурс года. 12 мая состоялся первый полуфинал, в котором за прохождение дальше соревновалось 15 участников.

Кто попал в финал Евровидения?

Греция: Акилас – Ferto;

Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;

Важно отметить, что автоматически в финал Евровидения проходят страны "большой четверки" и страна-победитель – Австрия.

: Сал Да Винчи – Per sempre sì; Германия : Сара Энгельс – Fire;

: Сара Энгельс – Fire; Франция . Monroe – Regarde;

. Monroe – Regarde; Великобритания . Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;

. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei; Австрия. Cosmó – Tanzschein.

Что нужно знать о Евровидении-2026?

Песенный конкурс Евровидение-2026 стал юбилейным – 70-м в истории. Шоу принимает Вена, ведь в прошлом году именно Австрия одержала победу. Основная локация – Wiener Stadthalle – здесь конкурс уже проходил в 2015 году.

Организаторы приготовили расширенную программу вокруг шоу: традиционное Eurovision Village, фан-события и специальные интервал-акты к юбилею. Конкурс снова будет проходить под слоганом United by Music.

Участие примет 35 стран – это несколько меньше, чем обычно, на фоне дискуссий вокруг состава участников. Украину представит LELÉKA с песней Ridnym: она выступит во втором полуфинале. Над номером работает режиссер Илья Дуцик.