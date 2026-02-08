Прогноз букмекеров на Евровидение-2026: какое место пророчат Украине после победы LELÉKA

7 февраля в Украине состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. По результатам голосования победу одержала певица LELÉKA, которая представит страну на международном конкурсе с песней Ridnym.

После завершения Нацотбора букмекеры обновили свои прогнозы относительно результатов Евровидения-2026, которое пройдет в мае в столице Австрии – Вене. Результаты уже опубликовали на сайте Eurovisionworld.

На данный момент ставки указывают на то, что, главным фаворитом букмекеры считают Израиль. Страну представит 27-летний певец Ноам Беттан. Финляндии, Греции и Швеции пока прогнозируют второе, третье и четвертое места соответственно. Украина после победы LELÉKA занимает пятое место в общем рейтинге.

В первую десятку потенциальных претендентов на победу в Евровидении-2026 также вошли Италия, Франция, Болгария, Бельгия и Мальта.

Кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2026 / Скриншот с сайта Eurovisionworld

В то же время стоит отметить, что букмекерские прогнозы еще могут существенно измениться, ведь не все страны окончательно определились со своими представителями. В частности, это касается Финляндии, Греции и Швеции, которые сейчас находятся среди лидеров рейтинга.

Что известно о победе LELÉKA на Нацотборе-2026?