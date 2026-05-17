Оценки Украины на Евровидении-2026 возмутили зрителей: кто был в составе национального жюри

В финале Евровидения важны не только зрительские голоса, но и результаты голосования национальных жюри стран-участниц. После нынешнего финала в сети активно обсуждают оценки жюри от Украины, которые отдали самый высокий балл Мальте.

В прямом эфире Евровидения Тимур Мирошниченко объявил имена экспертов, которые в этом году входили в состав украинского национального жюри. Подробнее – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Важно Мир выбрал победителя Евровидения-2026: текстовая трансляция финала песенного конкурса

Кто входил в состав нацжури от Украины на Евровидении-2026?

Victoria Niro – певица, в этом году она подавалась на Нацотбор, но не прошла в лонглист;

– певица, в этом году она подавалась на Нацотбор, но не прошла в лонглист; Klavdia Petrivna – певица, автор песен;

– певица, автор песен; Игорь Кириленко – музыкант, композитор, продюсер "Нашебачення";

– музыкант, композитор, продюсер "Нашебачення"; Евгений Кот – хореограф;

– хореограф; Валерий Харчишин – лидер группы "Друга Ріка";

– лидер группы "Друга Ріка"; Валентин Лещинский – участник группы Ziferblat;

– участник группы Ziferblat; Анна Свиридова – украинская теле- и радиоведущая.

В прямом эфире из Киева объявлял результаты голосования солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Как проголосовало украинское жюри?

Самый высокий балл от Украины – 12 – получила Мальта и ее представитель Айдан Кассар с двуязычной песней Bella. Интересно, что в финальной таблице Мальта оказалась аж на 18 месте. 10 баллов наше жюри в этом году отдало Израилю.

Другие оценки распределились так:

8 баллов – Молдова

7 баллов – Чехия

6 баллов – Финляндия

5 баллов – Франция

4 балла – Италия

3 балла – Румыния

2 балла – Австралия

1 балл – Великобритания.



Баллы от Украины на Евровидении-2026 / Скриншот с видео

Такой результат голосования вызвал волну возмущений в сети, ведь он кардинально отличается от результата телеголосования украинцев.

Украинские зрители отдали свои баллы следующим образом:

12 баллов – Молдова ;

; 10 баллов – Румыния;

8 баллов – Хорватия;

7 баллов – Дания;

6 баллов – Норвегия;

5 баллов – Израиль;

4 балла – Болгария;

3 балла – Сербия;

2 балла – Финляндия;

1 балл – Чехия.

Кто может входить в национальный дури?

В этом году организаторы Евровидения несколько изменили правила формирования национальных жюри. Если раньше в состав судей входило 5 экспертов, то теперь это количество увеличилось до 7. Также разрешили включать в состав не только музыкальных критиков и журналистов, но и преподавателей, режиссеров, хореографов и других представителей творческих профессий.

Согласно новым правилам, по меньшей мере двое членов жюри должны быть в возрасте от 18 до 25 лет. Такое решение организаторы объясняют желанием лучше учитывать интересы молодой аудитории конкурса.

Все члены жюри подписывают декларацию о беспристрастном голосовании и подтверждают, что не координируют свои действия между собой и не разглашают свои предпочтения в социальных сетях.