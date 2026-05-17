Оценки Украины на Евровидении-2026 возмутили зрителей: кто был в составе национального жюри
- Украинское национальное жюри на Евровидении-2026 включало 7 экспертов, среди которых были певцы, музыканты и хореографы.
- Самый высокий балл от жюри получила Мальта, что вызвало возмущение, поскольку зрители предоставили самую высокую оценку Молдове.
В финале Евровидения важны не только зрительские голоса, но и результаты голосования национальных жюри стран-участниц. После нынешнего финала в сети активно обсуждают оценки жюри от Украины, которые отдали самый высокий балл Мальте.
В прямом эфире Евровидения Тимур Мирошниченко объявил имена экспертов, которые в этом году входили в состав украинского национального жюри. Подробнее – рассказываем далее в материале 24 Канала.
Кто входил в состав нацжури от Украины на Евровидении-2026?
- Victoria Niro – певица, в этом году она подавалась на Нацотбор, но не прошла в лонглист;
- Klavdia Petrivna – певица, автор песен;
- Игорь Кириленко – музыкант, композитор, продюсер "Нашебачення";
- Евгений Кот – хореограф;
- Валерий Харчишин – лидер группы "Друга Ріка";
- Валентин Лещинский – участник группы Ziferblat;
- Анна Свиридова – украинская теле- и радиоведущая.
В прямом эфире из Киева объявлял результаты голосования солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.
Как проголосовало украинское жюри?
Самый высокий балл от Украины – 12 – получила Мальта и ее представитель Айдан Кассар с двуязычной песней Bella. Интересно, что в финальной таблице Мальта оказалась аж на 18 месте. 10 баллов наше жюри в этом году отдало Израилю.
Другие оценки распределились так:
- 8 баллов – Молдова
- 7 баллов – Чехия
- 6 баллов – Финляндия
- 5 баллов – Франция
- 4 балла – Италия
- 3 балла – Румыния
- 2 балла – Австралия
- 1 балл – Великобритания.
Такой результат голосования вызвал волну возмущений в сети, ведь он кардинально отличается от результата телеголосования украинцев.
Украинские зрители отдали свои баллы следующим образом:
- 12 баллов – Молдова;
- 10 баллов – Румыния;
- 8 баллов – Хорватия;
- 7 баллов – Дания;
- 6 баллов – Норвегия;
- 5 баллов – Израиль;
- 4 балла – Болгария;
- 3 балла – Сербия;
- 2 балла – Финляндия;
- 1 балл – Чехия.
Кто может входить в национальный дури?
В этом году организаторы Евровидения несколько изменили правила формирования национальных жюри. Если раньше в состав судей входило 5 экспертов, то теперь это количество увеличилось до 7. Также разрешили включать в состав не только музыкальных критиков и журналистов, но и преподавателей, режиссеров, хореографов и других представителей творческих профессий.
Согласно новым правилам, по меньшей мере двое членов жюри должны быть в возрасте от 18 до 25 лет. Такое решение организаторы объясняют желанием лучше учитывать интересы молодой аудитории конкурса.
Все члены жюри подписывают декларацию о беспристрастном голосовании и подтверждают, что не координируют свои действия между собой и не разглашают свои предпочтения в социальных сетях.