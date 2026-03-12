Прозвучат на сцене в Вене: все песни стран-участниц Евровидения-2026

В мае в Вене пройдет 70-й песенный конкурс Евровидение, в котором за победу будут бороться 35 стран-участниц, в том числе Украина. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал запланирован на 16 мая.

До первого полуфинала Евровидения-2026 осталось ровно два месяца. Так, уже все страны-участницы представили свои конкурсные песни. Кто и с каким треком будет выступать, расскажет 24 Канал. Кстати Все страны-участницы Евровидения-2026 представили свои треки: кто среди фаворитов букмекеров Все песни стран-участниц Евровидения-2026 Финляндия Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн Франция Monroe – Regarde: смотрите видео онлайн Дания Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: смотрите видео онлайн Греция Акилас – Ferto: смотрите видео онлайн Австралия Дельта Гудрем – Eclipse: смотрите видео онлайн Швеция Felicia – My System: смотрите видео онлайн Израиль Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн Чехия Daniel Žižka – Crossroads: смотрите видео онлайн Украина LELÉKA – Ridnym: смотрите видео онлайн Кипр Antigoni – Jalla: смотрите видео онлайн Италия Сел да Винчи – Per sempre sì: смотрите видео онлайн Великобритания Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: смотрите видео онлайн Мальта Aidan – Bella: смотрите видео онлайн Болгария Dara – Bangaranga: смотрите видео онлайн Люксембург Ева-Мария – Mother Nature: смотрите видео онлайн Армения Simón – Paloma Rumba: смотрите видео онлайн Швейцария Вероника Фусаро – Alice: смотрите видео онлайн Норвегия Jonas Lovv – Ya ya ya ya: смотрите видео онлайн Румыния Alexandra Căpitănescu – Choke Me: смотрите видео онлайн Грузия Bzikebi – On Replay: смотрите видео онлайн Литва Lion Ceccah – Sólo quiero más: смотрите видео онлайн Германия Сара Энгельс – Fire: смотрите видео онлайн Азербайджан Jiva – Just Go: смотрите видео онлайн Хорватия Lelek – Andromeda: смотрите видео онлайн Сан-Марино Senhit – Superstar: смотрите видео онлайн Молдова Satoshi – Viva, Moldova: смотрите видео онлайн Латвия Atvara – Ēnā: смотрите видео онлайн Польша Alicja – Pray: смотрите видео онлайн Сербия Lavina – Kraj mene: смотрите видео онлайн Бельгия Essyla – Dancing on the Ice: смотрите видео онлайн Австрия Cosmó – Tanzschein: смотрите видео онлайн Португалия Bandidos do Cante – Rosa: смотрите видео онлайн Албания Alis – Nân: смотрите видео онлайн Эстония Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: смотрите видео онлайн Черногория Тамара Живкович – Nova zora: смотрите видео онлайн Какие страны отказались от участия и кто среди фаворитов букмекеров? Напомним, что Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия бойкотировали Евровидение-2026 из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.

Сейчас букмекеры предсказывают победу Финляндии. В первую пятерку также вошли Франция, Дания, Греция и Австралия. Украина же по их прогнозам расположилась на 9 месте.