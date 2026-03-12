Укр Рус
12 марта, 22:10
4

Прозвучат на сцене в Вене: все песни стран-участниц Евровидения-2026

Мария Примыч
  • 70-й песенный конкурс Евровидение состоится в мае в Вене, с участием 35 стран, включая Украину.
  • Все страны-участницы уже представили свои песни для конкурса Евровидение-2026.

В мае в Вене пройдет 70-й песенный конкурс Евровидение, в котором за победу будут бороться 35 стран-участниц, в том числе Украина. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал запланирован на 16 мая.

До первого полуфинала Евровидения-2026 осталось ровно два месяца. Так, уже все страны-участницы представили свои конкурсные песни. Кто и с каким треком будет выступать, расскажет 24 Канал.

Все песни стран-участниц Евровидения-2026

  • Финляндия

Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн

  • Франция

Monroe – Regarde: смотрите видео онлайн

  • Дания

Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: смотрите видео онлайн

  • Греция

Акилас – Ferto: смотрите видео онлайн

  • Австралия

Дельта Гудрем – Eclipse: смотрите видео онлайн

  • Швеция

Felicia – My System: смотрите видео онлайн

  • Израиль

Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн

  • Чехия

Daniel Žižka – Crossroads: смотрите видео онлайн

  • Украина

LELÉKA – Ridnym: смотрите видео онлайн

  • Кипр

Antigoni – Jalla: смотрите видео онлайн

  • Италия

Сел да Винчи – Per sempre sì: смотрите видео онлайн

  • Великобритания

Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: смотрите видео онлайн

  • Мальта

Aidan – Bella: смотрите видео онлайн

  • Болгария

Dara – Bangaranga: смотрите видео онлайн

  • Люксембург

Ева-Мария – Mother Nature: смотрите видео онлайн

  • Армения

Simón – Paloma Rumba: смотрите видео онлайн

  • Швейцария

Вероника Фусаро – Alice: смотрите видео онлайн

  • Норвегия

Jonas Lovv – Ya ya ya ya: смотрите видео онлайн

  • Румыния

Alexandra Căpitănescu – Choke Me: смотрите видео онлайн

  • Грузия

Bzikebi – On Replay: смотрите видео онлайн

  • Литва

Lion Ceccah – Sólo quiero más: смотрите видео онлайн

  • Германия

Сара Энгельс – Fire: смотрите видео онлайн

  • Азербайджан

Jiva – Just Go: смотрите видео онлайн

  • Хорватия

Lelek – Andromeda: смотрите видео онлайн

  • Сан-Марино

Senhit – Superstar: смотрите видео онлайн

  • Молдова

Satoshi – Viva, Moldova: смотрите видео онлайн

  • Латвия

Atvara – Ēnā: смотрите видео онлайн

  • Польша

Alicja – Pray: смотрите видео онлайн

  • Сербия

Lavina – Kraj mene: смотрите видео онлайн

  • Бельгия

Essyla – Dancing on the Ice: смотрите видео онлайн

  • Австрия

Cosmó – Tanzschein: смотрите видео онлайн

  • Португалия

Bandidos do Cante – Rosa: смотрите видео онлайн

  • Албания

Alis – Nân: смотрите видео онлайн

  • Эстония

Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: смотрите видео онлайн

  • Черногория

Тамара Живкович – Nova zora: смотрите видео онлайн

Какие страны отказались от участия и кто среди фаворитов букмекеров?

  • Напомним, что Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия бойкотировали Евровидение-2026 из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.

  • Сейчас букмекеры предсказывают победу Финляндии. В первую пятерку также вошли Франция, Дания, Греция и Австралия. Украина же по их прогнозам расположилась на 9 месте.