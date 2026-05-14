Порядок выступлений участников второго полуфинала Евровидения-2026: какой номер у Украины

Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2026. На этот раз на сцену песенного конкурса выйдут остальные участники, среди которых и представительница Украины.

Во втором полуфинале на сцену выйдут представители 15 стран, а также выступят автоматические финалисты. Смотрите полный порядок выступлений участников в материале 24 Канала.

Шоу будет открывать Болгария с энергичным треком Dara, а закрывать – Норвегия, которой досталась финальная позиция. Между ними мы услышим максимально разные песни: от попа и фолка до экспериментальной электроники. Украина в этот раз выступит ближе к концу – под 12-м номером.

Также на сцену выйдут представители "большой четверки" и страна-победитель – Австрия. За них не нужно голосовать – эти участники автоматически проходят в финал. Но так зрители имеют возможность ознакомиться с их выступлениями.

1. Болгария. Dara – Bangaranga;

2. Азербайджан. Jiva – Just Go;

3. Румыния. Alexandra Căpitănescu – Choke Me;

4. Люксембург. Ева Мария – Mother Nature;

5. Чехия. Даниэль Жижка – Crossroads;

Франция. Monroe – Regarde;

6. Армения. Simón – Paloma Rumba;

7. Швейцария. Вероника Фусаро – Alice;

8. Кипр. Antigoni – Jalla;

Австрия. Cosmó – Tanzschein;

9. Латвия. Atvara – Ēnā;

10. Дания. Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem;

11. Австралия. Дельта Гудрем – Eclipse;

12. Украина. LELÉKA – Ridnym;

Великобритания. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;

13. Албания. Alis – Nân;

14. Мальта. Эйдан – Bella;

15. Норвегия. Jonas Lovv – Ya ya ya ya.



Порядок выступления участников второго полуфинала / Фото из инстаграма Евровидения

Как прошел первый полуфинал?

Первый полуфинал Евровидения-2026 прошел 12 мая в Вене. В шоу приняли участие 15 стран, но в гранд-финал прошли только 10. Нынешний конкурс стартовал громко – с активных обсуждений номеров фаворитов, споров вокруг участия Израиля и волны мемов в соцсетях.

По результатам голосования, в финал прошли: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Зато конкурс покинули Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино.

Участие Израиля снова сопровождалось дискуссиями и протестами. Перед выступлением Ноама Беттана некоторые зрители выкрикивали фразы "остановите геноцид" и "свободу Палестине". За нарушение порядка их их вывели из зала.