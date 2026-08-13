Евровидение-2027: где и когда состоится песенный конкурс

Представительница Болгарии DARA одержала победу на Евровидении-2026, которое прошло в Вене. Артистка триумфировала с песней Bangaranga, принеся своей стране первую в истории победу на конкурсе. Таким образом, следующее Евровидение будет принимать именно Болгария.

Теперь стало известно, в каком городе пройдет конкурс и когда состоятся полуфиналы и финал. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU) на официальном сайте.

Где и когда состоится Евровидение-2027

Городом-хозяином 71-го песенного конкурса станет Бургас – город на побережье Черного моря.

Евровидение-2027 состоится в мае следующего года. Зрители со всего мира смогут следить за тремя основными шоу:

первый полуфинал – 11 мая;

второй полуфинал – 13 мая;

гранд-финал – 15 мая.

Все три шоу пройдут в прямом эфире на Arena Burgas – большом спортивно-развлекательном комплексе, открытом в 2023 году.

Помимо основных концертов, в течение недели в Бургасе будут организованы дополнительные мероприятия для поклонников конкурса. В частности, будут работать Eurovision Village и EuroClub, а также пройдут культурные и развлекательные мероприятия.

Что известно о Бургасе?

Это четвертый по величине город Болгарии. Он расположен на побережье Черного моря и известен своими пляжами, парками и активной культурной жизнью. Город регулярно принимает музыкальные, художественные и международные фестивали. Именно поэтому организаторы считают Бургас подходящим местом для проведения Евровидения-2027.

Бургас / Фото с сайта Евровидения

Всего за право принять конкурс боролись четыре болгарских города – Бургас, София, Варна и Пловдив. До финального этапа отбора дошли Бургас и София, но в итоге организаторы остановили свой выбор на Бургасе.

Добавим, что Евровидение-2027 пройдет по обновленным правилам. Европейский вещательный союз внес изменения сразу в три важных пункта регламента.