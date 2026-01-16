Укр Рус
16 января, 23:30
В честь 70-летия конкурса: Евровидение впервые в истории отправится в тур

Мария Примыч
Основні тези
  • Евровидение впервые отправится в европейский тур в честь 70-й годовщины, который охватит 10 крупных городов.
  • В туре примут участие культовые исполнители и артисты 2026 года, а также специальные гости.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что этим летом Евровидение впервые отправится в тур в честь 70-й годовщины основания. Участие в нем примут культовые исполнители песенного конкурса и артисты, которые будут выступать в 2026 году, а также специальные гости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт EBU. Концерты пройдут в 10 крупных европейских городах летом.

Европейский тур начнется в июне и продлится до июля. Европейский вещательный союз подтвердит состав артистов 2026 года, которые присоединятся к концертам, после гранд-финала 70-го песенного конкурса. Имена других исполнителей будут объявлены в ближайшие недели – они могут отличаться в каждом городе.

Важно! Полный состав артистов можно будет посмотреть по ссылке.

Празднуя 70 лет песенного конкурса Евровидение, мы хотели сделать что-то действительно уникальное и особенное – и Eurovision Song Contest Live Tour именно для этого. Этот исторический первый тур отражает эволюцию конкурса – от иконы трансляции до захватывающего живого опыта – в формате, который отмечает наше фантастическое прошлое, одновременно глядя в будущее, 
– сказал директор Евровидения Мартин Грин.

Тур песенного конкурса начнется через месяц после гранд-финала Евровидения-2026:

  • 15 июня – Лондон, Великобритания
  • 17 июня – Гамбург, Германия
  • 19 июня – Милан, Италия
  • 20 июня – Цюрих, Швейцария
  • 22 июня – Антверпен, Бельгия
  • 23 июня – Кельн, Германия
  • 25 июня – Копенгаген, Дания
  • 27 июня – Амстердам, Нидерланды
  • 29 июня – Париж, Франция
  • 2 июля – Стокгольм, Швеция

Что известно о Евровидении-2026?

  • Напомним, что Евровидение-2026 пройдет в Вене после победы представителя Австрии JJ с песней Wasted Love. В прошлом году по результатам голосования жюри и зрителей он получил 436 баллов.

  • Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая. Песенный конкурс будет принимать арена Wiener Stadthalle.

  • 12 января состоялась жеребьевка, которая определила, что Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала. Финал Национального отбора на Евровидение, на котором мы выберем представителя, пройдет 7 февраля.

  • Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия отказались от участия в Евровидении-2026, ведь Европейский вещательный союз (EBU) допустил к конкурсу Израиль.