В честь 70-летия конкурса: Евровидение впервые в истории отправится в тур
- Евровидение впервые отправится в европейский тур в честь 70-й годовщины, который охватит 10 крупных городов.
- В туре примут участие культовые исполнители и артисты 2026 года, а также специальные гости.
Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что этим летом Евровидение впервые отправится в тур в честь 70-й годовщины основания. Участие в нем примут культовые исполнители песенного конкурса и артисты, которые будут выступать в 2026 году, а также специальные гости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт EBU. Концерты пройдут в 10 крупных европейских городах летом.
Европейский тур начнется в июне и продлится до июля. Европейский вещательный союз подтвердит состав артистов 2026 года, которые присоединятся к концертам, после гранд-финала 70-го песенного конкурса. Имена других исполнителей будут объявлены в ближайшие недели – они могут отличаться в каждом городе.
Важно! Полный состав артистов можно будет посмотреть по ссылке.
Празднуя 70 лет песенного конкурса Евровидение, мы хотели сделать что-то действительно уникальное и особенное – и Eurovision Song Contest Live Tour именно для этого. Этот исторический первый тур отражает эволюцию конкурса – от иконы трансляции до захватывающего живого опыта – в формате, который отмечает наше фантастическое прошлое, одновременно глядя в будущее,
– сказал директор Евровидения Мартин Грин.
Тур песенного конкурса начнется через месяц после гранд-финала Евровидения-2026:
- 15 июня – Лондон, Великобритания
- 17 июня – Гамбург, Германия
- 19 июня – Милан, Италия
- 20 июня – Цюрих, Швейцария
- 22 июня – Антверпен, Бельгия
- 23 июня – Кельн, Германия
- 25 июня – Копенгаген, Дания
- 27 июня – Амстердам, Нидерланды
- 29 июня – Париж, Франция
- 2 июля – Стокгольм, Швеция
Что известно о Евровидении-2026?
Напомним, что Евровидение-2026 пройдет в Вене после победы представителя Австрии JJ с песней Wasted Love. В прошлом году по результатам голосования жюри и зрителей он получил 436 баллов.
Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая. Песенный конкурс будет принимать арена Wiener Stadthalle.
12 января состоялась жеребьевка, которая определила, что Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала. Финал Национального отбора на Евровидение, на котором мы выберем представителя, пройдет 7 февраля.
Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия отказались от участия в Евровидении-2026, ведь Европейский вещательный союз (EBU) допустил к конкурсу Израиль.