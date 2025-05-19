Из-за влияния вооруженных конфликтов: Испания хочет обсудить систему телеголосования на Евровидении

Испанский вещатель Radio Televisión Española (RTE) собирается обратиться к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой начать обсуждение относительно телеголосования на Евровидении, чтобы оценить, является ли нынешний метод наиболее целесообразным.

На сайте RTE говорится, что несколько стран обращаются с аналогичной просьбой, передает Show 24. Они считают, что "на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего конкурс может потерять свою культурную сущность".

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Испанская делегация также просит сообщить, сколько голосов от испанцев получила каждая страна.

Известно, что во время первого полуфинала испанские телезрители совершили 774 звонков, отправили 2377 текстовых сообщений и отдали 11 310 онлайн-голосов.

В гранд-финале они совершили 7 283 звонка, отправили 23 840 текстовых сообщений и отдали 111 565 онлайн-голосов. Соответственно 12 баллов получил Израиль, 10 – Украина, 8 – Польша, 7 – Эстония, 6 – Финляндия, 5 – Швеция, 4 – Австрия, 3 – Албания, 2 – Норвегия, 1 – Франция.

Евровидение-2025

Заметим, что представительница Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise получила 60 баллов от жюри, а от зрителей – 297. Так, певица заняла второе место.

Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на песенном конкурсе с песней Bird of Pray, также получил 60 баллов от жюри, а зрители отдали коллективу 158 баллов. В итоге украинцы заняли девятое место.

Победу на Евровидении-2025 одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов. Третье место завоевал Томми Кэш из Эстонии с вирусной песней Espresso Macchiato. Певец набрал 356 баллов.