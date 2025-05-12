5 выступлений, которые вошли в историю: легендарные победители Евровидения

Евровидение – это уникальный конкурс, который открывает миру новых звезд. Их выступления на певческом конкурсе остались не просто воспоминанием, а стали настоящей историей с пометкой "лучшие".

За считанные дни мы узнаем имя победителя Евровидения-2025, а пока стоит вспомнить о пяти лучших конкурсантах за все время существования певческого конкурса, которые забрали себе главный трофей. Издание The Guardian два года назад опубликовало список тех, которых называют лучшими, пишет Show24.

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Грета и Йорген Ингман – Dansevise (Дания, 1963)

В этот год Дания одержала первую победу на Евровидении. Но интересно то, что в 1963 году произошел один из первых скандалов, когда победителем мог стать совсем другой участник. Оказалось, что под объявление оценки представитель Норвегии ошибся, из-за чего Швейцария могла занять первое место. Позже пришлось исправлять оценки и подсчеты, когда узнали об ошибке.

Грета и Йорген Ингман – Dansevise: смотрите видео онлайн

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son (Люксембург, 1965)

Французской певице не пророчили победу на Евровидении, а ее выступление на репетициях даже освистывали. Но несмотря на такую реакцию публики Франс Галль сумела не просто победить, но и представить песню, которая изменила типичное звучание Евровидения.

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son: смотрите видео онлайн

Abba – Waterloo (Швеция, 1974)

Трек популярной группы рассказывает определенную историю от имени девушки, которая готова сдаться своему любимому, словно Наполеон в битве при Ватерлоо. Стоит отметить, что песня несколько отличается от общего стиля Abba, ведь артисты соединили в ней элементы рока и джаза. Такой подход помог не просто получить желанную победу, но и вписать свои имена в историю Евровидения, которые вспоминают почти каждый год на конкурсе.

Abba – Waterloo: смотрите видео онлайн

Loreen – Euphoria (Швеция, 2012)

В 21 веке песни участников стали довольно однообразными и не такими особенными, как это было годами ранее. Но в 2012 году певица Loreen "выстрелила" на Евровидении с треком Euphoria, припев которого не просто запомнился публикой, а закрепил за собой статус легендарного.

Loreen – Euphoria: смотрите видео онлайн

Джамала – 1944 (Украина, 2016)

Украина дебютировала на певческом конкурсе в 2003 году, а первую победу одержала через год. Долгое время наша страна не получала первого места, но в 2016 году все изменилось. Джамала не просто победила, а рассказала в песне о депортации крымскотатарского народа. Тогда россияне поспешили жаловаться на политизированность текста, но Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил Евровидения.

Джамала – 1944: смотрите видео онлайн

Кроме лучших победителей, есть еще и самые популярные треки за всю историю Евровидения, которые знают миллионы.