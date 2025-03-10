Украина дважды в списке: победители Евровидения за последние 10 лет и где они сейчас

Как известно, в мае этого года состоится ежегодный музыкальный конкурс Евровидение. Он будет проходить в городе Базель, который считается одним из крупнейших культурных центров Европы. За последние 10 лет шоу набрало еще больше оборотов, чем это было раньше, поэтому поговорить есть точно о чем.

Каждый год конкурсанты пытаются придумать что-то новое, ведь все время требования растут. Чтобы победить, надо очень сильно постараться поразить не один десяток европейских стран. В подборке Show24 предлагаем вспомнить победителей конкурса Евровидение за последние 10 лет и расскажем, где они сейчас.

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Победители конкурса Евровидение за последние 10 лет

2024 – Nemo (Швейцария)

В прошлом году победу одержал представитель Швейцарии – Nemo с песней The Code, которые получили 591 балл в финале. Музыканты отмечали, что их песня The Code – одна из первых, в которых говорится о комфорте с собой, счастье от понимания, кто они есть на самом деле.

В ноябре прошлого года король Чарльз III встретился с победителями Евровидения-2024. Стоит отметить, что Nemo в марте этого года должны были выступить в Киеве, однако концерт перенесли на 10 октября. Причиной изменения концертного графика стала затяжная подготовка к выпуску нового альбома.

Nemo – The Code (Евровидение-2024): смотрите видео онлайн

2023 – Loreen (Швеция)

Букмекеры в один голос пророчили победу певице Loreen, которая выступала с песней Tattoo. Она получила 583 балла от жюри и зрителей. Исполнительница принесла Швеции седьмую победу, а также стала второй в истории песенного конкурса артисткой, которая победила дважды (первый раз она победила в 2012 году).

Интересно, что после окончания песенного конкурса, TVORCHI, которые были представителями Украины, решили разыграть флаг Украины с подписями звезд шоу. Однако Лорин отказалась подписывать флаг. Такой отказ был довольно странным, ведь артистка якобы поддерживала Украину раньше. Она записывала видео, где говорила о любви к украинцам и то, что следит за событиями.

Loreen – Tattoo (Евровидение-2023): смотрите видео онлайн

2022 – Kalush Orchestra (Украина)

Конкурсная песня коллектива – Stefania – это композиция, посвящена всем матерям и в частности маме солиста Олега Псюка, Стефании. После выступления на европейской сцене, Олег призвал о помощи Мариуполю и "Азовстали". В сети заволновались, не приведет ли это к дисквалификации, но этого не произошло. Этот триумф принес и материальную пользу для войска, ведь кубок Евровидения и розовую панаму солиста разыграли на аукционе.

Многие еврофаны говорили, что Украина получила незаслуженную победу. Мол, группа победила только из-за того, что в их стране идет война.

На днях, Артем Пивоваров и Kalush Orchestra представили новую работу в рамках своего проекта "The Вуса" – кавер-версию украинской народной песни "Підманула".

Kalush Orchestra – Stefania (Евровидение-2022): смотрите видео онлайн

2021 – Måneskin (Италия)

Группа Måneskin представляла Италию на конкурсе с песней Zitti E Buoni. Рокеры зажгли сцену Евровидения и покорили сердца миллионов слушателей в разных странах Европы и мира. Коллектив в финале получил наибольшее количество баллов от зрителей, что и помогло ему занять первую строчку рейтинговой таблицы.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, коллектив представил трек Gasoline, который они выпустили еще в апреле 2022 года в поддержку нашей страны.

Сегодня солист группы, Дамиано Давид, занимается сольным проектом. Будет ли продолжать гастролировать Måneskin так, как это было раньше – вопрос с большим вопросительным знаком в конце.

Måneskin – Zitti E Buoni (Евровидение-2021): смотрите видео онлайн

Напомним, в 2020 году конкурс Евровидение не проводился из-за пандемии коронавируса.

2019 – Дункан Лоуренс (Нидерланды)

Финал Евровидения-2019 состоялся в израильском Тель-Авиве 18 мая. Представитель Нидерландов на конкурсе сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей. По подсчетам зрительских и судейских баллов, Дункан набрал 492 балла и одержал победу на Евровидении-2019.

В 2020 году певец сообщил, что ему сделал предложение бойфренд. Стоит добавить, что Дункан Лоуренс является бисексуалом. На пресс-конференции перед финалом Евровидения мужчина заявил, что: "Я больше, чем просто художник, я человек, я живое существо, я бисексуал, я музыкант, я отстаиваю это. И я горжусь тем, что получаю возможность показать себя таким, каким я есть".

Duncan Laurence – Arcade (Евровидение-2019): смотрите видео онлайн

2018 – Нетта Барзилай (Израиль)

Евровидение-2018 проходило в португальском городе Лиссабон. Нетта, которая была представительницей Израиля, получила 529 баллов. Однако с певицей после победы произошло несколько курьезных случаев. К примеру, после объявления результатов звезда настолько разволновалась, что по дороге к сцене не удержалась на лестнице и упала. Кроме того, триумфаторка сломала главную награду – хрустальный микрофон.

В 2023 году Нетта выступила на одной сцене с украинской рэперкой alyona alyona. На фоне сине-желтого флага за диджейским пультом реперка и Netta исполнили трек "Пушка", который сделал украинку популярной. Звезда Израиля ловко читала строки: "Тату на лице – не моя фишка. Я просто пишка, пушка, пишка".

Netta – Toy (Евровидение-2018): смотрите видео онлайн

2017 – Сальвадор Собрал (Португалия)

Конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве. Тогда победу одержал представитель Португалии – Сальвадор Собрал. От зрителей и судей певец получил 758 баллов.

В декабре того же года артисту пересадили сердце. Известно, что Сальвадор имел с рождения порок сердца. После начала большой войны, исполнитель опубликовал видео, где поет на украинском. Он выбрал песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" и заявил, что будет поддерживать Украину и украинцев, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи в Португалии.

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (Евровидение-2017): смотрите видео онлайн

2016 – Джамала (Украина)

В 2015 году Украина не участвовала в конкурсе из-за войны, но уже через год нашу страну представила Джамала с песней "1944". Певица посвятила песню трагическим событиям прошлого, которые не должны повториться снова. На написание композиции звезду вдохновили рассказы ее бабушки о депортации крымских татар и аннексия Крыма. Так впервые на сцене Евровидения прозвучала крымскотатарская речь.

Тогда россияне заявляли о политизированности текста, однако Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил конкурса. Джамала получила 534 балла и одержала победу.

Сегодня артистка продолжает свою карьеру. Стоит отметить и то, что после Евровидения Джамала вышла замуж и родила трех сыновей.

Jamala – "1944" (Евровидение-2016): смотрите видео онлайн

2015 – Монс Зелмерлев (Швеция)

В 2015 году состоялась досрочная победа участника из Швеции. Тогда артист набрал 328 баллов, а другие участники не имели шансов догнать конкурсанта по количеству баллов. Поэтому ему присудили досрочную победу еще до завершения голосования.

В 2020 году стало известно, что жена певца потеряла ребенка. Сегодня Монс продолжает выступать. К слову, сейчас он находится в новом туре.

Måns Zelmerlöw – Heroes (Евровидение-2015): смотрите видео онлайн

2014 – Кончита Вурст (Австрия)

Евровидение-2014 стало одним из самых скандальных. Все из-за того, что часть публики не восприняла исполнительницу. Отметим, что настоящее имя артиста – Томас Нойвирт, а Кончита Вурст – это сценический образ женщины. Тогда даже выдвинул заявление Владимир Путин, который обвинил австрийцев в "продвижении идей гомосексуального движения".

Исполнительница же не замедлила с ответом для кремлевского диктатора.

Путин красивый, но лично я предпочитаю, чтобы мужчины делали меньше пластических операций,

– говорила Кончита Вурст.

Но несмотря на шквал критики, певица таки стала победительницей. После 2014 года она стала известной на весь мир. После начала полномасштабной войны, Томас поддержал Украину. Сегодня певец продолжает выступать, а образ Кончиты Вурст остается его неизменным символом.

Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Евровидение-2014): смотрите видео онлайн

Коротко о Евровидении-2025