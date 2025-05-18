После возмущения украинцев: Тимур Мирошниченко объяснил, как жюри оценивают выступления на Евровидении
- Национальное жюри Украины на Евровидении-2025, в которое вошли Melovin, Дмитрий Шуров, Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная, поставило 5 баллов Эстонии, что вызвало возмущение украинцев.
- Ведущий Тимур Мирошниченко объяснил, что Европейский вещательный союз тщательно следит за работой жюри, и комплиментарные голоса могут быть аннулированы.
Ночью состоялся гранд-финал Евровидения-2025. В состав Национального жюри Украины вошли Melovin, Дмитрий Шуров, Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная, которые поставили 5 баллов Эстонии, чем возмутили украинцев.
В этом году страну на песенном конкурсе представлял Томми Кэш, который сотрудничает с россиянами. Ведущий Тимур Мирошниченко объяснил, как жюри оценивают выступления, в эфире КИЕВ24, передает Show 24.
К слову Отдали 5 баллов Томми Кешу: в сети возмущаются оценками украинского жюри на Евровидении-2025
Тимур Мирошниченко отметил, что за работой жюри тщательно следит Европейский вещательный союз (EBU). По словам ведущего, если голосование "комплиментарное" – результаты не засчитывают – когда, например, оценивают поддержку Украины, а не конкурсные выступления. Он отметил, что так было в предыдущие годы.
Когда Европейский вещательный союз получает результаты голосования жюри, они анализируются, и если они откровенно отличаются от общего среднестатистического, их проверяют дополнительно. И когда видят, что это комплиментарное голосование Национального жюри, а не профессиональное, эти баллы аннулируются. И тогда засчитываются среднестатистические от этой страны,
– объяснил Мирошниченко.
В то же время ведущий напомнил, что Национальное жюри выбирали украинцы через приложение Дія, поэтому вопросов не должно было бы возникать. Однако Тимур добавил, что прокомментировать свои оценки было бы не плохо.
Евровидение-2025: главное
Австрия победила на Евровидении-2025. В этом году страну представлял певец JJ (Йоханнес Пич) с песней Wasted Love. По результатам голосования жюри и зрителей, он набрал 436 баллов.
При создании конкурсной песни JJ вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко.
Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль, а третье – представитель Эстонии Томми Кеш.
Украинская группа Ziferblat завоевала девятое место.