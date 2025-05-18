После возмущения украинцев: Тимур Мирошниченко объяснил, как жюри оценивают выступления на Евровидении

Ночью состоялся гранд-финал Евровидения-2025. В состав Национального жюри Украины вошли Melovin, Дмитрий Шуров, Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная, которые поставили 5 баллов Эстонии, чем возмутили украинцев.

В этом году страну на песенном конкурсе представлял Томми Кэш, который сотрудничает с россиянами. Ведущий Тимур Мирошниченко объяснил, как жюри оценивают выступления, в эфире КИЕВ24, передает Show 24.

К слову Отдали 5 баллов Томми Кешу: в сети возмущаются оценками украинского жюри на Евровидении-2025

Тимур Мирошниченко отметил, что за работой жюри тщательно следит Европейский вещательный союз (EBU). По словам ведущего, если голосование "комплиментарное" – результаты не засчитывают – когда, например, оценивают поддержку Украины, а не конкурсные выступления. Он отметил, что так было в предыдущие годы.

Когда Европейский вещательный союз получает результаты голосования жюри, они анализируются, и если они откровенно отличаются от общего среднестатистического, их проверяют дополнительно. И когда видят, что это комплиментарное голосование Национального жюри, а не профессиональное, эти баллы аннулируются. И тогда засчитываются среднестатистические от этой страны,

– объяснил Мирошниченко.

В то же время ведущий напомнил, что Национальное жюри выбирали украинцы через приложение Дія, поэтому вопросов не должно было бы возникать. Однако Тимур добавил, что прокомментировать свои оценки было бы не плохо.

Состав Национального жюри Украины / Фото Суспільне

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