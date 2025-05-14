Думали, что не пройдут: безумные эмоции Ziferblat во время объявления финалистов попали на видео

В первом полуфинале Евровидения-2025 определились с частью финалистов конкурса. В этот список попала и Украина, но музыкантам из группы Ziferblat пришлось изрядно понервничать.

На Евровидении-2025 изменили объявления финалистов, чтобы добавить больше интриги и напряжения во время шоу результатов. Нововведения действительно почувствовали на себе представители Украины, ведь их назвали последними, пишет Show 24.

К слову Ziferblat прошел в финал Евровидения-2025: первая реакция группы

Ziferblat поделился видео с момента, когда объявляли финалистов Евровидения. Поскольку среди других участников остались довольно сильные конкурсанты, они начали не на шутку волноваться.

Гитарист Валентин уже начал подозревать, что Украина не сможет пройти в финал. Он ожидал, что вместо этого в десятку попадет Бельгия. Его переживания попали на камеру.

Мы не прошли. Мы впервые не прошли,

– говорит в видео Валентин.

"Валя 21 секунду думает, что мы не прошли в финал. Дайте этому мужчине немного уверенности, пожалуйста", – добавили участники в описании под роликом.

Как Ziferblat волновались из-за прохода в финал: видео

К слову, Валентин разговаривал на русском, что смутило некоторых пользователей в комментариях. На публике музыканты всегда общаются на украинском.

К счастью, уже через несколько секунд настроение музыкантов изменилось, ведь Украина попала в список финалистов. Вероятно, организаторы умышленно тянули интригу, ведь представители Украины всегда попадали в финал Евровидения – это особый рекорд.

Теперь участники группы Ziferblat будут готовиться к выступлению в грандиозном финале. По результатам жеребьевки известно, что они выступят в первой половине концерта.