Мечта каждого папы, – Фагот из ТНМК поделился редкими фото со своим сыном
- Олег Михайлюта из "Танок на майдане Конго" поделился фото с сыном Никитой, который отметил выпускной в 9 классе на пейнтболе.
- Никита, сын Фагота, год жил в Австралии во время полномасштабного вторжения, но вернулся в Украину и интересуется математикой в лицее.
Лидер известной украинской группы "Танок на майдане Конго" Олег Михайлюта довольно редко публикует фото с родными, однако на днях решил сделать исключение. Он показал, как выглядит его сын Никита.
Также Фагот поделился, как провел с ним. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Фагота.
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Певец показал, как его сын Никита отметил выпускной в 9 классе. Как оказалось, школьники с родителями ходили на пейнтбол.
Быть с сыном в одной команде – мечта каждого папы. Особенно, когда выносишь соперника всухую,
– написал Олег Михайлюта и поделился совместным фото с Никитой.
Напомним, только недавно стало известно, что сын Фагота в начале полномасштабного вторжения выехал в Австралию, где прожил год, но впоследствии вернулся в Украину. По словам певца, Никита учится в лицее и интересуется математикой.