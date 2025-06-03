Мечта каждого папы, – Фагот из ТНМК поделился редкими фото со своим сыном

Лидер известной украинской группы "Танок на майдане Конго" Олег Михайлюта довольно редко публикует фото с родными, однако на днях решил сделать исключение. Он показал, как выглядит его сын Никита.

Также Фагот поделился, как провел с ним. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Фагота.

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Певец показал, как его сын Никита отметил выпускной в 9 классе. Как оказалось, школьники с родителями ходили на пейнтбол.

Быть с сыном в одной команде – мечта каждого папы. Особенно, когда выносишь соперника всухую,

– написал Олег Михайлюта и поделился совместным фото с Никитой.

Напомним, только недавно стало известно, что сын Фагота в начале полномасштабного вторжения выехал в Австралию, где прожил год, но впоследствии вернулся в Украину. По словам певца, Никита учится в лицее и интересуется математикой.