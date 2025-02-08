FIЇNKA и гуцульские мотивы: что известно о певице, которой украинцы подарили билет на Нацотбор

FIЇNKA – украинская певица, актриса, блогер и автор ютуб-канала. Два года назад артистка уже выступала на сцене Нацотбора, однако призовое место ей так и не досталось.

В этом году украинская публика голосовала в Дии за 10-го участника Нацотбора. Большинство голосов аудитория отдала именно FIЇNKA, которая уже совсем скоро будет бороться за билет на Евровидение. Что известно об артистке и какой смысл заложен в ее трек "Культура", читайте на Show24.

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FIЇNKA: певица, актриса и авторка

Настоящее имя исполнительницы – Ирина Выхованец. Родом из Ивано-Франковской области, что имеет большое влияние на ее творчество. Кто является поклонником певицы, точно знает, что музыка и пение FIЇNKA насыщены гуцульскими мотивами.

Однако карьерой певицы деятельность знаменитости не ограничилась. Она училась в театральном училище. К слову, там и познакомилась со своим мужем, который также является актером. На ютубе ведет канал "Лижник TV", где рассказывает о жизни гуцулов.

2019 год стал для FIЇNKA началом певческой карьеры. Она выпустила песню и клип "Груба", где продемонстрировала сельскую жизнь в Карпатах.

FIЇNKA – "Груба": смотрите видео онлайн

Интересно, что слово фиинка – на гуцульском означает крестница. Певица признавалась, что так называет ее крестный отец, поэтому для сценического псевдонима она выбрала именно это слово.

Нацотбор-2023

В 2023 году артистка прошла в финал Нацотбора с песней "Довбуш". Однако ее выступление не стало победным, ведь певица заняла 4 место в общем рейтинге.

FIЇNKA – "Довбуш": смотрите видео онлайн

Следующие два года FIЇNKA гастролировала и выпускала новые треки.

Нацотбор-2025 и трек, который может зазвучать на сцене Евровидения

Мы уже упоминали, что билет на нынешний отбор на Евровидение Национальный отбор на Евровидение подарила артистке публика. FIЇNKA представила трек "Культура", который стал очень вирусным в сети.

К слову, песни Национального отбора на Евровидение представили уже все участники. Вечером 8 февраля зрители будут голосовать за своего фаворита.

FIЇNKA – "Культура": слушайте песню онлайн

Все спрашивала себя – как так получилось, что гуцулы сумели сохранить сквозь годы свой колорит, свою самобытность? Ведь мы тоже здесь были и под влиянием и под оккупацией. Люди объединялись и в радости, и в горе. Свой к своему за своим! Ради сохранения самого ценного – культуры. Это делает из нас людей, это делает из нас Нацию,

– рассказывала артистка о значении своей песни.

Также FIЇNKA не забыла рассказать и о месседже, который планирует донести со сцены Евровидения, если таки выиграет на Нацотборе.

Хочу напомнить им о том, что нужно объединяться, держаться своего. У меня есть важный лозунг: "Свой к своему за своим". Эти слова в свое время были лозунгом украинских националистов. И сейчас это лозунг о том, чтобы украинские бизнесы и люди объединились для создания своего, для сохранения традиций и культуры,

– высказалась звезда.

По последним прогнозам букмекеров, FIЇNKA с песней "Культура" занимает третье место в рейтинге, а коэффициент составляет 8,50. В финале Нацотбора певица выступит под седьмым номером.