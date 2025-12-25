Сохранять и популяризировать украинские традиции – это обязанность каждого украинца, – FIÏNKA о воспоминаниях из детства и семейных традициях

–

Дорога домой на Рождество – это не просто километры, а трепетное ощущение того, что уже совсем скоро будут самые светлые дни в году. Мы возвращаемся в воспоминания детства, где нет спешки, только благодарность за каждое мгновение. Именно такие истории 24 Канал рассказывает в проекте "Домой на Рождество" и следующей нашей героиней является певица FIЇNKA, "Афины" которой вы точно пели в этом году.

Для нее Рождество – это возвращение в Надворную, к детству, коляды, которая звучит даже тогда, когда мир вокруг изменился навсегда. А дорога к праздникам ведет через студеную горную реку, запах мака и грибов, папины слова перед кутьей и свечу, которая обязательно должна догореть сама.

Это мое место силы, – FIЇNKA о родной Надворной и возвращении в детство

Для FIЇNKA дом – это не только Надворная на Прикарпатье. Это горная, студеная и кристально чистая река Быстрица, к которой с детства было несколько минут хода. Река между горами, дамба, на которой можно просто сидеть и смотреть на воду, – ее место силы. Место, куда она возвращается снова и снова, потому что именно там душе теплее всего. Там – воспоминания, запахи, ощущения детства, которые не стирает ни одно время.

Вспоминая родной дом зимой, FIЇNKA всегда возвращается мыслями в детство. Зима в Надворной – это горы снега, настолько высокие, что папа должен был лопатой прокладывать дорогу в школу. Но главная ассоциация с рождественской порой – коляда.

"Для меня – надворнянского ребенка – коляда – это было лучшее время в году. Я говорила, что это время для бизнеса (смеется, – 24 Канал), потому что у нас очень любят коляду, готовятся к колядникам. В каждом доме стремятся угостить ребенка чем-то особенным", – признается FIЇNKA.

Я с малого прекрасно пела и знала, в какой дом пойти, где больше дают (смеется, – 24 Канал). Даже рисовала план, как в "Один дома": "Маша из 1 подъезда сейчас идет к семье, которая живет в двухэтажном доме у реки. У Марии я уже колядовала, то там надо будет вторую коляду спеть". Коляда – это был для меня феерический праздник, я реально готовилась к нему целый год,

– вспоминает FIЇNKA.



FIЇNKA с мужем и сыном / Фото из личного архива артистки

Моя семья очень придерживается традиций, – как FIЇNKA готовится к Святвечеру

На Гуцульщине христианские рождественские традиции перекликаются с языческими. Певица признается, что ее семья очень придерживается традиций, поэтому каждый шаг приготовления к празднику является важным.

На Святой вечер с самого утра никто ничего не ест до вечера, потому что вечером мы будем есть исключительно постные 12 блюд. Готовить Святую вечерю начинаем с утра. Что это значит? Крыжовки на голубцы рихтуются, орехи колятся, мак перетирается, который на Святой вечер нельзя называть маком, потому что по поверью, будет болеть голова,

– рассказывает FIЇNKA.

К Святой вечере готовятся все, даже дети, для которых всегда есть какая-то не сложная работа. И параллельно готовят пляцки и другие блюда на Рождество, когда уже можно есть и сладкое, и мясное.

Основным блюдом на Святой вечер в семье исполнительницы, как и во многих других, является кутья.

Ее делают из пшеницы, орехов, мака с медом, с водичкой, такую жиденькую,

– уточняет FIЇNKA.

А любимым блюдом певицы является постная грибная подлива, которую готовят только на Святой вечер. Подают ее с нелупкой – целым картофелем, сваренным в кожуре. Также на столе есть постные голубцы, вареники с капустой и картофелем, разные виды грибов, рыба.

Ты так на Святой вечер годен наесться, что на второй день уже ничего не лезет (смеется, – 24 Канал). Я когда пошла в невестки, попала к своему Юрке в семью, то первый раз увидела, что еще делают постный борщ с грибами. Добавляют туда грибные ушки – похожие на пельмени, но с грибами внутри,

– делится звезда.



FIЇNKA с мужем и сыном / Фото из личного архива артистки

Но самый ценный момент Святвечера – тишина перед началом ужина.

Когда кутью перекрещивают ложкой и папа говорит: "Дай Бог дождаться от ныне на год". И это очень важно. Потому что когда теряешь кого-то из близких, думаешь: "Вот и не дождались, хоть были на Святой вечер вместе",

– говорит FIЇNKA.

Для исполнительницы Святой вечер – это всегда главный праздник в году. В этот день ты обязательно должен приехать домой. Когда сестра FIЇNKA училась в Днепре, из-за расстояния трудно было присутствовать дома. Но она обязательно готовила вечерю в общежитии, варила кутью, зажигала свечу.

Это то, что нас объединяет. Когда мы зажигаем свечу, готовим кутью, понимаем, что мы – украинцы, одних корней и это то, что объединяет и держит нас в этом мире. Если этого не будет, то что? Кто ты есть в этой жизни? Я так научена, в таких проявлениях есть моя идентичность и является тем, кем я,

– отмечает FIЇNKA.

Для певицы особый момент, когда заканчивается Святая вечеря. Дома отодвигают стол и ничего не переставляют, а свеча сама должна погаснуть.

Рождество в семье FIЇNKA, колядки и традиции, которые лелеют поколениями

За все те рождественские ритуалы, которые есть сейчас, FIЇNKA благодарна бабушкам и дедушкам. Когда-то дедушка рассказывал, что когда в детстве ходил колядовать, за ним и друзьями ездил военный УАЗ.

Ловил тех детей, потому что они колядуют, потому что это церковный праздник, это же запрещено было "советами". И что? И они все равно собирались по домам, где-то, где были священники, делали Святой вечер. Пели нашу коляду, несмотря на все ходили из дома в дом и колядовали. В те времена им было тяжело, а наше дело сейчас, когда есть возможности, сохранить это культурное наследие для следующих поколений,

– говорит FIЇNKA.

К празднику готовятся не только изучением колядок, приготовлением вечери, но и украшением дома.

Воспоминания из моего детства – вышитые по краям подушки, под иконами – вышитые полотенца. Новые покрывала, ковры, скатерти и т.д., которые целый год ждали рождественских праздников. К Рождеству надо было красиво украсить дом, поставить елку. Это я хорошо помню,

– вспоминает FIЇNKA.



FIЇNKA с сыном / Фото из личного архива артистки

Конечно же, важнейшим атрибутом Рождества является коляда. Колядовать в Надворной начинают еще в Святвечер. А уже на Рождество начинается три дня коляды.

"Первый день и это так с утра до вечера, второй день – уже больше так до обеда, третий день – то уже ходит церковный хор", – рассказывает FIЇNKA.

Конечно же, не обходится без вертепа, однако ежегодно этих колядников все меньше и меньше. Певица с детства не пропустила ни одной коляды, участвовала в вертепах, постановках, пела в хорах, дуэтах, сольно.

Я амбассадор колядок, люди добрые. Мне кажется, что знаю все колядки, которые есть в молитвенниках, колядницких книжечках. Самая любимая колядка: "Дивная новость: радуется Вкраина. Звезда в небе сияет и это каждый знает: Христос родился!". А еще колыбельная для Иисуса, но не та, которую вы знаете: "Спи, Иисус, спи, маленький мой розовый цвет, и с надеждой на Тебя смотрит весь мир",

– поделилась FIЇNKA.

К традиции колядования теперь присоединяется и сын исполнительницы – Владислав. Звездные родители сделали ему красивый образ – шляпу, кресаню, дали в руки топорик. Сначала парень колядовал только дома, а теперь радует колядой родственников, соседей.

Исполнительница лелеет наши традиции, однако из года в год все больше хочет готовить вечерю сама, а не идти к родителям. Стремится, чтобы сын имел собственные традиции, в нашей семье.

У него есть эти традиции у бабушек, но мама – артистка, папа – артист, которым всегда не хватает времени. Моя большая мечта – построить большой дом, чтобы на все важные для нас праздники могла пригласить семью, коллег, друзей,

– делится FIЇNKA.

Молимся за всех, кто отдал жизнь за Украину, – празднование Рождества во время войны

За время полномасштабной войны у нас обострилось желание самоутвердиться в своей идентичности. FIЇNKA признается, что сейчас ей больше хочется делиться колядками, рождественскими традициями, потому что по-особенному чувствуется связь с родом.

Мы молимся за всех тех, кто отдал свою жизнь за свободную Украину. Мне обидно, что раньше мы не молились, потому что для того, чтобы тот Святой вечер у нас был, очень много людей отдали свои жизни еще до полномасштабного вторжения,

– признается FIЇNKA.

Сейчас мы должны делать все для того, чтобы это понимание оставалось у следующих поколений. Мы должны понимать, что происходит, какой ценой, и беречь наше Рождество.



FIЇNKA с мужем и сыном / Фото из личного архива артистки

Мы знаем, как и где празднуют Рождество наши защитники и защитницы, поэтому не можем позволить себе той радости, которую чувствовали когда-то.

У нас всех сейчас родственники, знакомые, друзья, соседи на войне. Так, мы понимаем, что надо жить, но у каждого есть это внутреннее ощущение, что все не так. Мирные годы и настоящее время – небо и земля,

– отмечает FIЇNKA.

Фраза "Домой на Рождество" для FIЇNKA – это олицетворение самых больших ценностей, которые есть в жизни. К сожалению, сейчас не все могут быть дома на Рождество, не все могут увидеть близких и родных. Поэтому эти семейные мгновения сейчас еще ценнее и важнее.