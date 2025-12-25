Зберігати та популяризувати українські традиції – це обов'язок кожного українця, – FIÏNKA про спогади з дитинства та сімейні традиції

–

Дорога додому на Різдво – це не просто кілометри, а трепетне відчуття того, що уже зовсім скоро будуть найсвітліші дні в році. Ми повертаємось у спогади дитинства, де немає поспіху, лише вдячність за кожну мить. Саме такі історії 24 Канал розповідає у проєкті "Додому на Різдво" і наступною нашою героїнею є співачка FIЇNKA, "Афини" якої ви точно співали цьогоріч.

Для неї Різдво – це повернення до Надвірної, до дитинства, коляди, яка звучить навіть тоді, коли світ навколо змінився назавжди. А дорога до свят веде через студену гірську ріку, запах маку й грибів, татові слова перед кутею та свічку, яка обов'язково має догоріти сама.

Це моє місце сили, – FIЇNKA про рідну Надвірну та повернення в дитинство

Для FIЇNKA дім – це не лише Надвірна на Прикарпатті. Це гірська, студена й кришталево чиста ріка Бистриця, до якої з дитинства було кілька хвилин ходу. Річка між горами, дамба, на якій можна просто сидіти й дивитися на воду, – її місце сили. Місце, куди вона повертається знову і знову, бо саме там душі найтепліше. Там – спогади, запахи, відчуття дитинства, які не стирає жоден час.

Згадуючи рідний дім взимку, FIЇNKA завжди повертається думками в дитинство. Зима у Надвірній – це гори снігу, настільки високі, що тато мусив лопатою прокладати дорогу до школи. Але головна асоціація з різдвяною порою – коляда.

"Для мене – надвірнянської дитини – коляда – це був найкращий час у році. Я казала, що це час для бізнесу (сміється, – 24 Канал), бо в нас дуже люблять коляду, готуються до колядників. У кожній хаті прагнуть пригостити дитину чимось особливим", – зізнається FIЇNKA.

Я з малого файно співала і знала, в яку хату піти, де більше дають (сміється, – 24 Канал). Навіть малювала план, як у "Сам удома": "Марійка з 1 під'їзду зараз йде до родини, яка жиє в двоповерховій хаті коло ріки. У Марійки я вже колядувала, то там треба буде другу коляду заспівати". Коляда – то було для мене феєричне свято, я реально готувалася до нього цілий рік,

– пригадує FIЇNKA.



FIЇNKA з чоловіком і сином / Фото з особистого архіву артистки

Моя сім'я дуже дотримується традицій, – як FIЇNKA готується до Святвечора

На Гуцульщині християнські різдвяні традиції перегукуються з язичницькими. Співачка зізнається, що її сім'я дуже дотримується традицій, тож кожен крок приготування до свята є важливим.

На Святий вечір з самого ранку ніхто нічого не їсть аж до вечора, бо ввечері ми їстимемо виключно пісні 12 страв. Готувати Святу вечерю починаємо від ранку. Що то значить? Крижівки на голубці рихтуються, горіхи коляться, мак перетирається, який на Святий вечір не можна називати маком, бо за повір'ям, буде боліти голова,

– розповідає FIЇNKA.

До Святої вечері готуються всі, навіть діти, для яких завжди є якась не складна робота. І паралельно готують пляцки та інші страви на Різдво, коли вже можна їсти і солодке, і м'ясне.

Основною стравою на Святий вечір в родині виконавиці, як і в багатьох інших, є кутя.

Її роблять з пшениці, горіхів, маку з медом, з водичкою, таку рідоньку,

– уточнює FIЇNKA.

А улюбленою стравою співачки є пісна грибна підлива, яку готують тільки на Святий вечір. Подають її з нелупкою – цілою картоплею, звареною в шкірці. Також на столі є пісні голубці, вареники з капустою та картоплею, різні види грибів, риба.

Ти так на Святий вечір годен наїстися, що на другий день вже нічого не лізе (сміється, – 24 Канал). Я коли пішла в невістки, попала до свого Юрка в сім'ю, то перший раз побачила, що ще роблять пісний борщ з грибами. Додають туди грибні вушка – схожі на пельмені, але з грибами всередині,

– ділиться зірка.



FIЇNKA з чоловіком і сином / Фото з особистого архіву артистки

Але найцінніша мить Святвечора – тиша перед початком вечері.

Коли кутю перехрещують ложкою і тато каже: "Дай Боже дочекатися від нині на рік". І це дуже важливо. Бо коли втрачаєш когось з близьких, думаєш: "От і не дочекали, хоч були на Святий вечір разом",

– каже FIЇNKA.

Для виконавиці Святий вечір – це завжди головне свято в році. У цей день ти обов'язково маєш приїхати додому. Коли сестра FIЇNKA вчилася у Дніпрі, через відстань важко було бути вдома. Але вона обов'язково готувала вечерю в гуртожитку, варила кутю, запалювала свічку.

Це те, що нас об'єднує. Коли ми запалюємо свічку, готуємо кутю, розуміємо, що ми – українці, одного коріння і що це те, що єднає і тримає нас у цьому світі. Якщо цього не буде, то що? Хто ти є в цьому життю? Я так навчена, в таких проявах є моя ідентичність і є тим, ким я,

– наголошує FIЇNKA.

Для співачки особливий момент, коли закінчується Свята вечеря. Вдома відсовують стіл і нічого не переставляють, а свічка сама має погаснути.

Різдво в сім'ї FIЇNKA, колядки й традиції, які плекають поколіннями

За всі ті різдвяні ритуали, які є зараз, FIЇNKA вдячна бабусям і дідусям. Колись дідусь розказував, що коли в дитинстві ходив колядувати, за ним і друзями їздив військовий УАЗ.

Ловив тих дітей, бо вони колядують, бо то церковне свято, це ж заборонено було "совєтами". І що? І вони все одно збирались по хатах, десь, де були священники, робили Святий вечір. Співали нашу коляду, попри все ходили з хати до хати і колядували. У ті часи їм було тяжко, а наше діло зараз, коли є можливості, зберегти цю культурну спадщину для наступних поколінь,

– каже FIЇNKA.

До свята готуються не лише вивченням колядок, приготуванням вечері, а й прикрашанням оселі.

Спогади з мого дитинства – вишиті з країв подушки, під іконами – вишиті рушники. Нові покривала, килими, скатертини тощо, які цілий рік чекали різдвяних свят. До Різдва треба було красиво вбрати хату, поставити ялинку. Це я добре пам'ятаю,

– пригадує FIЇNKA.



FIЇNKA з сином / Фото з особистого архіву артистки

Звісно ж, найважливішим атрибутом Різдва є коляда. Колядувати у Надвірній починають ще на Святвечір. А вже на Різдво починається три дні коляди.

"Перший день і це тако від ранку до вечора, другий день – вже більше так до обіду, третій день – то вже ходить церковний хор", – розповідає FIЇNKA.

Звісно ж, не обходиться без вертепу, однак щороку цих колядників все менше і менше. Співачка з дитинства не пропустила жодної коляди, брала участь у вертепах, постановках, співала в хорах, дуетах, сольно.

Я амбасадор колядок, люди добрі. Мені здається, що знаю всі колядки, які є в молитовниках, колядницьких книжечках. Найулюбленіша колядка: "Дивная новина: радіє Вкраїна. Зірка в небі сяє і це кожен знає: Христос родився!". А ще колискова для Ісуса, але не та, яку ви знаєте: "Спи, Ісусе, спи, маленький мій рожевий цвіт, і з надією на Тебе дивиться весь світ",

– поділилася FIЇNKA.

До традиції колядування тепер долучається й син виконавиці – Владислав. Зіркові батьки зробили йому гарний образ – капелюх, кресаню, дали в руки топірець. Спочатку хлопець колядував лише вдома, а тепер тішить колядою родичів, сусідів.

Виконавиця плекає наші традиції, однак з року в рік все більше хоче готувати вечерю сама, а не йти до батьків. Прагне, щоб син мав власні традиції, у нашій сім'ї.

У нього є ці традиції у бабусь, але мама – артистка, тато – артист, яким завжди бракує часу. Моя велика мрія – збудувати великий будинок, щоб на всі важливі для нас свята могла запросити родину, колег, друзів,

– ділиться FIЇNKA.

Молимось за усіх, хто віддав життя за Україну, – святкування Різдва під час війни

За час повномасштабної війни у нас загострилось бажання самоствердитися у своїй ідентичності. FIЇNKA зізнається, що зараз їй більше хочеться ділитися колядками, різдвяними традиціями, бо по-особливому відчувається зв'язок з родом.

Ми молимося за усіх тих, хто віддав своє життя за вільну Україну. Мені прикро, що раніше ми не молилися, бо для того, щоб той Святий вечір в нас був, дуже багато людей віддали свої життя ще до повномасштабного вторгнення,

– зізнається FIЇNKA.

Зараз ми маємо робити все для того, щоб це розуміння залишалося у наступних поколінь. Ми маємо розуміти, що відбувається, якою ціною, і берегти наше Різдво.



FIЇNKA з чоловіком і сином / Фото з особистого архіву артистки

Ми знаємо, як і де святкують Різдво наші захисники та захисниці, тож не можемо дозволити собі тієї радості, яку відчували колись.

У нас всіх зараз родичі, знайомі, друзі, сусіди на війні. Так, ми розуміємо, що треба жити, але в кожного є це внутрішнє відчуття, що все не так. Мирні роки й теперішній час – небо і земля,

– наголошує FIЇNKA.

Фраза "Додому на Різдво" для FIЇNKA – це уособлення найбільших цінностей, які є в житті. На жаль, зараз не всі можуть бути вдома на Різдво, не всі можуть побачити близьких і рідних. Тож ці сімейні миті зараз ще цінніші та важливіші.