2022 год, семья Бельзецких из Тернопольской области садится за стол. Взошла первая звезда, наступила Святая вечеря. Чувствуется радость от рождения Иисуса, но все как-то не так, как должно быть…

Отец, мать и их дочь Наташа молятся, а потом берут первую ложку кутьи – внезапно у всех выступают слезы. Никто не говорит, почему плачет, но каждый знает причину: за столом очень не хватает Андрея – младшего сына, который служит в Вооруженных Силах.

Наталья Бельзецкая – журналистка отдела эксклюзивов на сайте 24 Канала, и в ее семье особое Рождество тогда, когда все вместе. В рамках проекта "Домой на Рождество" журналисты отдела эксклюзивов рассказали о традициях из уголков Украины, где родились. И у каждого из них – своя особая история.

Интересно Из-за расстояния за столом появился еще один гость – фейстайм, – Анастасия Зазуляк о традициях празднования Рождества в своей семье

С фронта – домой на Рождество: история семьи военного из Тернопольской области

Семье Бельзецких приходилось ужинать без Андрея несколько лет, и все же в 2024 году семья готовилась к особому Рождеству, потому что впервые за много лет дома был брат, хотя и причина возвращения с фронта – не радостная. Андрей накануне был ранен, и именно в рождественское время он еще восстанавливался, а в начале января должен был возвращаться на фронт.

"Мама настолько радовалась его присутствию, что будто пыталась компенсировать все годы, когда его не было рядом. Она с утра готовила все его любимые блюда, делала кутью по другому рецепту, чтобы она была вкуснее, варила несколько видов вареников, чтобы Андрей мог попробовать все", – вспомнила Наталья.

Это было время, когда каждую минуту праздника ценили по-особенному и совсем по-другому, ведь понимали, что через несколько дней Андрей уедет и никто не знает, что будет дальше,

– добавила редактор.

На Рождество и Святвечер Наталья загадывала желание, чтобы время остановилось и они могли как можно дольше быть все вместе. И хотя каждый понимал, что скоро придет момент разлуки – никто об этом не говорил.

Семья колядовала, все делали совместные фото, пробовали все блюда со стола, а мама постоянно доставляла новую еду и первым, кому ее предлагала – был Андрей.

"И хотя прошел уже год, но Святвечер и Рождество в 2024-м все мы до сих пор помним поминутно, потому что для нас это было самое светлое время за все годы полномасштабной войны", – подытожила Наталья.



Рождество в семье Бельзецких в 2024 году / Фото из семейного архива

Тарелка для умерших и молитва: Святвечер в трех львовских семьях

24 декабря во львовской семье журналистки Мелании Голембйовской все трепетно ждут, когда взойдет первая звезда. Они с сестрой каждый раз выглядывают на улицу, и даже бабушка, прерываясь от подготовки стола, с особой радостью смотрит в окно. Она, как и каждый год, ждет ту особую звездочку – Иисусову.

В других местах такое настроение назвали бы "праздничной суетой", но не здесь. В этой семье 24 декабря тихо, все или молча смотрят, или перешептываются. Ведь Христос Рождается.

К ужину все обязательно надевают вышиванки. Бабушка Лидия в ней уже давно, ведь именно в вышиванке она готовит Святой ужин.

Под скатертью на столе кладут солому и по зубчику чеснока на каждый угол. На столе – строго 12 блюд:

просфорка;

борщик с ушками (небольшие варенички из постного теста);

кутья;

пампушки;

маринованные грибы;

жареная рыба;

сельдь;

вареники;

голубцы (без мяса);

узвар;

плетенка и еще какой-то пляцок (сладкая выпечка).



Семья Мелании Голембйовской / Фото из семейного архива

Зато в семье журналиста Петра Синеокого, который также из Львова, атмосфера в доме была немного другой. Рождество было главным праздником, когда вся их семья собиралась у бабушки с дедушкой, поэтому сдержать праздничную радость фактически невозможно.

"Один из немногих моментов в году, когда все-все собираются вместе. Вокруг такая классная атмосфера. На кухне оживленные разговоры: кто-то смеется, бабушка ходит туда-сюда, что-то вытаскивает из холодильника, что-то завершает готовить. Мы с двоюродной сестрой носим блюда. Все с прекрасным настроением, все вовлечены в работу", – вспоминает Петр.

Несмотря на всю радость, не забывают и о тех, кого уже нет рядом. С улыбкой на лице и трепетом в сердце на стол несут одну пустую тарелку – для родственников, которые умерли.

Во львовской семье журналистки Веры-Софии Коновал к ужину всегда строгий пост, который позволяли нарушать только детям и людям старшего возраста. Если же придерживаться поста очень трудно – можно выпить немного чая с сухарями.

Ужин у нас начинался с зажигания свечи и молитвы. Первым блюдом обязательно была, как ни странно, сладкая кутья (приходилось съесть хоть немного, даже если кутью, как вот я, вообще не любишь). После этого надо попробовать все 12 блюд,

– рассказала Вера-София.

"Заканчивалась трапеза пампушками с различными начинками - кому на что хватало фантазии: и с ружей, и с повидлом, и шоколадом, и со сгущенкой. В заключение ужина свечу гасили. Знак, что предпраздничный день закончился", – добавила журналистка.

Ужин у самого старшего из семьи: Львовская область, села Чайковичи и Станков

Руководитель отдела эксклюзивов Татьяна Кривишин родом из села Чайковичи, что на Самборщине. И здесь есть особая традиция – ее семья ужинает исключительно у самого старшего из семьи. Сейчас этим человеком является 73-летняя бабушка Богданна.



Бабушка Богданна с правнуком / Фото из семейного архива

"И каждый раз, когда накануне Рождества заходит разговор о том, что мы в этом году будем ужинать дома – бабушка едва сдерживает себя. Разговор завершается главным аргументом: "Пока я жива – будет так, как заведено". Поэтому семья увеличивается, внуки женятся, рождаются правнуки, но мы все до сих пор идем в маленький домик бабушки в селе, где молимся и ужинаем", – рассказала руководитель отдела.

Первую традицию в доме бабушки должны осуществить дети. Они заносят со двора сено, а хозяйка дома – дидух. В это время дети выкрикивают звуки животных – кво-кво, му-му, беее, иго-го. Старшие люди объясняют, что эта традиция тянется еще со времен, когда в семьях держали большое количество скота. Этой традицией они будто призывали хороший, плодотворный хозяйственный год.

Перед Святой вечерей все молятся, а потом бабушка Богданна держит тарелку с просфорами. Дети и внуки берут по ломтю и целуют бабушке руку – эта традиция тянется уже из поколения в поколение.

В прошлом году Святвечер был впервые без дедушки Эдуарда. После его смерти бабушке пришлось перенять на себя роль старшей в семье.

Именно в Святой вечер остро ощущается эта семейная потеря, когда из года в год мы направлялись на ужин к дедушке, и именно он на весь дом объявлял: "Христос Родился!". Первый Святвечер после его смерти был со слезами на глазах. Рука бабушки, которая держала тарелку с просфорами, дрожала. И никто из нас не мог решиться первым сделать этот шаг – взять церковный хлеб и поцеловать руку. Этим шагом мы будто подтверждали, что это правда – дедушки больше нет,

– поделилась Татьяна.

Но на самом деле Святой вечер является единственным днем в году, когда христиане верят – в их дома приходят умершие родственники. Они садятся за стол, пробуют пампушки и кутью, поэтому в семье Татьяны после завершения ужина со стола все не прячут.

"И несмотря на все печальные мгновения нашего Рождества, есть кое-что, что неизменно ежегодно веселит всех нас за Святой вечерей. Бабушка каждый раз расставляет пончики на две тарелки: в одной – с повидлом, а в другой – с маком. Но казус в том, что бабушка всегда потом путает те тарелки. И мы каждый раз по-доброму смеемся, когда бабушка уверяет: "Тут, Таня, пампушки с повидлом. Это уж точно!". Но это оказывается опять не так...", – с улыбкой вспоминает Татьяна Кривишин.



Семья Татьяны Кривишин на Рождество / Фото из семейного архива

В семье журналистки Дзвениславы Андрусив, родом из села Станков на Стрыйщине, накануне Святой вечери все идут на кладбище – там зажигают свечи и молятся на могилах родственников.



Предрождественский вечер на кладбище / Фото Дзвениславы Андрусив

Что интересно, и в селе Дзвениславы, и в селе Татьяны, между которым расстояние в 70 километров, люди верят в то, что к ним приходят умершие родственники.

Главным блюдом является кутья, где кроме ложек для всех, кто есть за столом, есть и ложки для умерших родных,

– отметила Дзвенислава.

После ужина в семье есть традиция ходить колядовать из дома в дом.

"Те, к кому пришли, тоже собирались и шли все вместе уже к следующему дому. Поэтому в последнем доме собралось очень много людей. Там все уже снова садились за стол, праздновали и колядовали. Преимущественно такие застолья организовывали после полуночи, потому что в Святвечер еще был пост", – вспомнила Дзвенислава.



Традиция ставить ложки в кутью / Фото Дзвениславы Андрусив

Ночная рождественская литургия: мгновение, когда впускаешь в сердце Рождество

Самым трепетным моментом после Святой вечери еще до полномасштабного вторжения России была ночная рождественская литургия – этим поделилась львовянка Мелания Голембйовская. Около 23:00 ее семья вставала из-за стола и все собирались на службу в церковь. Вышиванки никто не снимал. Брали шубы, поверх украинские платки и ехали в церковь.

Служба длилась около часа, а после нее еще полчаса церковь колядовала.

Были очень возвышенные ощущения, потому что ты понимал – весь мир спит, а ты один из первых уже впускаешь в сердце Рождество. После службы мы всегда еще немного гуляли по ночному заснеженному Львову и уже ехали домой в предвкушении праздника,

– вспомнила Мелания.

Традиция посещать ночные рождественские литургии была и в семье Натальи Бельзецкой, которая проживает в Тернопольской области.

"Служение завершалось громкой колядой и миропомазанием. Домой мы приходили посреди глубокой ночи, но спать уже совсем не хотелось, потому что с самого утра семья снова собиралась за праздничным столом, на котором уже стояли не постные блюда", – отметила Наталья.



Храм в Зарванице, который посещают Бельзецкие / Фото из открытых источников

Утро Рождества и в гости к крестным родителям: Полтавская и Одесская области

В доме журналистки Алины Кулебы традиционно утро Рождества начинается с колядок соседских мальчиков и засыпанием порога пшеницей. В этот день приглашают поколядовать именно мальчиков, а если приходят и взрослые колядовальщики-мужчины – это считается хорошим знаком для удачи и достатка в доме.



Рождество в детстве Алины Кулебы / Фото из семейного архива

"Обычно с самого утра шум стоял на нашей кухне. Мы с мамой готовили ужин, который позже должны были везти к моим крестным родителям. У нас такое себе второе название Рождества – "везти вечерю". В первый день – в гости к крестному отцу, во второй день – к крестной маме. Праздничный рождественский стол мы традиционно накрывали у крестных родителей, где собирались все крестные дети", – рассказала Алина Кулеба.

Во время застолья всегда рассказывали об успехах за этот год, дети декламировали стихотворения или пытались поражать другими талантами. Взамен крестные родители одаривают их подарками и сладостями.

"Ношение вечери" могло занимать чуть ли не неделю, ведь собраться надо было не только с моими крестными родителями, но и крестниками моих родителей, дедушками и бабушками. Сейчас во взрослом возрасте этот уклад я не меняю уже когда имею и своих крестных детей, потому что с детства Рождество стало для меня ассоциироваться с шумом, родными и друзьями, теплым общением, которого так не хватает в течение года", – отметила Алина.

Традиция "носить вечерю" есть и в Одесской области, откуда наша журналистка Юлия Гринишина. Она вспоминает свое Рождество в детстве сказочным, когда выпадало много-много снега.

Сейчас такого уже много лет нет, снег для нас стал редкостью. Тогда мы ждали пока взойдет звезда и потом мама говорила собираться. Нам приходилось идти в соседнее село по снегу к крестной. В платок я клала "вечерю": это был калач, конфеты, яблоки. Я рассказывала колядки на улице – вокруг снег, темно... Потом уже заходили в теплый дом и вместе садились ужинать,

– вспомнила Юлия.

Тогда за одним столом собирались еще много детей – двоюродных сестер и братьев Юлии. Что интересно, в Одесской области основным блюдом на столе считалась рыба: жареная, соленая и фаршированная.

"Потом я шла на соседнюю улицу ко второй бабушке, вот так до утра и "вечеряли", – подытожила журналистка Юлия.

Какова атмосфера Рождества в Хмельницкой, Волынской и Киевской областях?

Тщательная подготовка к Рождеству в селе Лиски – родном для нашей журналистки Лилии Халаман – всегда начинается за неделю до праздника, когда колют свинью. В течение всей недели там справляются со свежиной, готовят колбасы и сальтисон. Поскольку у бабушки Лилии было пятеро детей, к ней традиционно съезжалась ежегодно вся семья.

Обязательно пекли праздничные пирожки с маком, вишнями или сушеными грушами, которыми потом обменивались между собой,

– вспоминает Лилия.

Журналистка Виктория Грабовская из города Фастов, Киевской области. Там на Рождество из основных блюд всегда готовят вареники, тушеные овощи и пироги. Также достают соленья, что заготовили летом.

"Варим узвар из засушенных фруктов и обязательно делаем кутью – с изюмом, орехами и медом. Накрываем стол и ждем первой звезды – по очереди смотрим на небо, взошла ли она", – сказала Виктория.

В то же время в селе Цибли, что в Киевской области, живет семья нашей журналистки Анжелы Фигин. Она признается, что в их регионе на Рождество в основном не придерживаются древних традиций и обрядов. Однако сейчас все меняется.

"С тех пор Рождество начали праздновать 25 декабря – эта тенденция меняется, что очень радует. Именно в моем детстве мама всегда говорила, что Святвечер и Рождество надо обязательно проводить в кругу родных. Именно за возможность всей семье собраться за одним столом я больше всего люблю Рождество. Кто-то рассказывает истории из прошлых праздников, кто-то делится новостями – и в этом есть особое тепло", – отметила Анжела.



Лилия Халаман и Анжела Фигин с родными / Фото из семейных архивов

Тем временем в поселке Колки, что на Волыни, журналистка Александра Садовая ежегодно ждет в гости бабушку – с ее приездом чувствуется настоящее начало праздника. Среди всех блюд, которые готовит ее семья, больше всего Александре запомнился узвар – он тихо варится на плите, пока все дома поспешно готовятся.

В детстве я собиралась с подругами, повторяла колядки и думала, куда мы пойдем поздравлять людей. Каждый год мы могли обойти чуть ли не половину поселка, и почти в каждом доме нас встречали с искренней улыбкой. Кстати, колядовала я до 13 лет,

– вспоминает журналистка.

И если раньше колядовала Александра, то сейчас эту традицию перенял ее племянник – сын ее сестры.

"Саша рассказывает колядки, а мы дарим ему подарки. В этих моментах я особенно чувствую тепло тех традиций, которые остаются неизменными. Сейчас я уже не колядую, но каждый год жду детей, которые приходят поздравить нас с праздником. И хоть теперь я не живу в Колках, на Рождество всегда возвращаюсь домой", – заверила девушка.

Александра Садовая в детстве на Рождество / Фото из семейного архива

Осознание Рождества: истории тех, кто знакомился с традициями во взрослом возрасте

Не будем лукавить – не у всех наших журналистов Рождество и традиции ценились с самого детства. Например, журналист Сергей Цигульский родом из Кропивницкого. Он признается: в его детстве главным был Новый Год, а на Рождество, которое тогда было 7 января, просто доедали то, что осталось.

"Для меня празднование Рождества изменилось, когда познакомился с женой. Она также из Кропивницкого, но она часто была в деревне у бабушки и дедушки, где Рождество было немного сакральнее. Кроме того, на момент нашего знакомства у нее уже было 6 крестников, а значит нам приносили ужин шестеро детей. Надо было готовить соответствующее количество подарков", – рассказал Сергей.

Сейчас они с женой приняли решение, что будут больше беречь и исповедовать украинские традиции. Главным толчком к этому является их сын Гордей, которому и прививают любовь к украинским обычаям и традициям. Для этого, отметил Сергей, в этом году даже купили детскую книгу на эту тему.

Мы сразу перешли на Рождество 25 декабря, у нашего ребенка 4 крестных родителей. И первый год они приносили нам ужин, потому что ребенку еще не было и года. В этом году пойдем к ним мы,

– сказал журналист.

Осознание Рождества во взрослом возрасте состоялось и у заместителя руководителя отдела – Оксаны Харьковской. Она родом из города Покров, что в Днепропетровской области, где также важнейшим праздником был Новый Год – возможность собраться с друзьями и устроить вечеринку. Зато Святвечер и Рождество называли обще – "вечерей".

"Да, мы везли своим крестным вечерю. Меню в целом было достаточно стандартным "новогодним", как мне тогда казалось: оливье, шуба, холодец. Кутья у нас тоже была, но готовили ее мы из риса с курагой и изюмом", – рассказала Оксана.

В общем это был такой праздник №2 после Нового года, которому не придавали большого значения. Уже когда я повзрослела, то перестала возить вечерю и разве собирались с родителями вместе посидеть, но никаких больше традиций я и не знала, и откровенно говоря – не сильно из-за этого переживала,

– добавила она.

Однако так было до 2022 года. В тот год Оксане пришлось праздновать Рождество в Израиле, где чужие люди и чужая религия, а о Рождестве и не вспоминают.

"Помню, как видела в соцсетях, что люди готовятся в Украине к празднику, они объединяются вокруг этого. Тогда я, пожалуй, впервые поняла, какую силу имеют традиции – как они объединяют и поддерживают людей в самые тяжелые времена", – сказала Оксана.

Девушка взяла себе цель в следующем году отпраздновать "традиционно". Но вот проблема оказалась в том, что она даже не знала как это "традиционно" и с чего вообще начинать. Все, что было – отдельные знания о Святвечере и Рождестве, собранные из интернета.

Наконец я попросила свою подругу в Киеве, которая родом из Львовской области, научить меня празднованиям, как это было в ее семье. Я была поражена всем. Мы вместе составляли список блюд для Святвечера, которые будем готовить,

– вспомнила Оксана.

Больше всего она помнит, как лепили вареники с картошкой и капустой. Подруга тогда предложила их приготовить, и Оксана была уверена, что это будут 2 вида разных вареников: отдельно с картошкой, отдельно с капустой. Но каким было удивление, когда оказалось в процессе, что это одна начинка: картофель смешанный с квашеной капустой.

"Сказать, что я была шокирована – ничего не сказать. Не представляю, сколько раз я переспросила, не ошибается ли она и действительно ли так должно быть. Но это были самые вкусные вареники, которые я ела. Я всегда теперь вспоминаю, как не верила в эти вареники и они меня удивили. Да и вообще готовить вместе традиционные украинские блюда было очень весело", – заверила заместитель руководителя.

После приготовления всех блюд девушки пригласили еще других друзей на Святвечер, они были родом из Донецка и Киевской области. Вместе они много вспоминали о доме и детстве.

"Мы были в Киеве, и Киев стал нам домом. Но в такие дни хочется вернуться к тому первому дому, где ты вырос. К сожалению, не все могут это сделать. Моя подруга Алисия – из Донецка, и с 2014 года она не может вернуться в дом, где выросла, и где впервые праздновала Рождество", – подытожила Оксана Харьковская.

Вернуться домой на Рождество, к сожалению, сейчас могут далеко не все украинцы. И говорится точно не о семейных личных обстоятельствах. Россия очень хорошо "постаралась", чтобы как можно больше украинских семей потеряли свой дом. Более того, Россия приложила немало усилий, чтобы домой на Рождество не вернулись тысячи украинских защитников, погибших в боях за родную землю.

Война только усилила понимание важности традиций, хоть и цена нашего Святого вечера в покое – слишком болезненна.