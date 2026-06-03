Киркоров приписал себе победу на Евровидении-2026: Dara не смолчала

Известный российский певец болгарского происхождения Филипп Киркоров продолжает хвастаться тем, что именно он стоит за победой Болгарии на Евровидении-2026 в Вене. Путинист опубликовал пост об этом в своем инстаграме.

На публикацию отреагировала представительница Болгарии Dara, передает 24 Канал.

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Киркоров написал, что Болгария 6 лет не участвовала в Евровидении, потому что финансовое состояние в стране не позволяло выделить лишние средства Болгарскому национальному телевидению (БНТ) на участие и взнос в Европейский вещательный союз. Филипп Киркоров утверждает, что в 2025 году познакомился с тогдашним генеральным директором БНТ и нашел инвестора, который оплатил участие Болгарии в песенном конкурсе. Далее путинист добавил, что его продюсерская компания Dream Team подготовила певицу Dara к выступлению – в частности продюсер Ilias Kokotos и композитор Dimitris Kontopoulos, который написал Bangaranga.

Болгария – родина моего отца, и именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт Евровидения. Морально я доволен. Я выиграл этот конкурс... И я понимаю, что если бы не было меня, Кати, Эмила Кошлукова, инвестора, чье имя, конечно же, держится в секрете по многим причинам, этой победы не было бы,

– отметил Киркоров.

Филипп Киркоров заявил, что готовил Болгарию к Евровидению-2026 / Скриншоты из инстаграма

Стоит также добавить, что ранее Киркоров хвастался и своей ролью в подготовке сценического номера. Он говорил, что лично связался со шведским хореографом Фредриком Ридманом, который затем привлек постановщицу Сашу Жан-Батист – и вместе они создали выступление Dara для сцены Евровидения-2026.

Победительница конкурса публично ответила певцу в комментариях под его постом. Dara отметила, что песня Bangaranga была написана еще в 2023 году на Sofia Songwriting Camp. Международная команда доработала трек уже после того, как его выбрали для Евровидения.

Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта – это результат невероятной работы, таланта и преданности Virginia Records, Кристиана Тарчи, Anne Judith Stokke Wik, Dimitris Kontopoulos, Ilias Kokotos, БНТ, Fredrik 'Benke' Rydman, Keisha von Arnold,

– написала артистка.

Dara ответила Филиппу Киркорову / Скриншот из инстаграма

Своим ответом она фактически дала Киркорову понять, что он здесь ни при чем – и в списке тех, кто действительно поспособствовал победе Болгарии в Евровидении-2026, его нет.