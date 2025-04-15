Сын Коляденко раскрыл детали своей тайной свадьбы и признался, планирует ли с женой детей
- Сын Дмитрия Коляденко, Филипп, женился более трех лет назад во время COVID-19 в узком кругу.
- Его жена – парикмахерша из Узбекистана, которая работает со звездами. Пара познакомилась благодаря Монатику.
- Филипп отметил, что они с женой планируют иметь детей в будущем.
- Музыкант советовался с родителями перед свадьбой и считает свою жену "самым уверенным выбором".
Сын Дмитрия Коляденко, Филипп, который является участником группы KADNAY и принадлежит к творческому союзу независимых украинских музыкантов Phil It, редко комментирует личную жизнь. В то же время на днях он рассказал о своей тайной свадьбе.
Артист женился более трех лет назад. Также он раскрыл подробности о своей возлюбленной и признался, планирует ли детей с женой. Сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Вкусно и Душевно с Размиком".
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Так, выяснилось, что пара обручилась в период COVID-19.
Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС маленьким кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важное для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем,
– поделился музыкант.
Интервью с Филиппом Коляденко: смотрите видео онлайн
Ранее Филипп Коляденко рассказывал, что перед свадьбой он советовался с родителями. Тогда же музыкант отметил, что его жена – это "самый уверенный выбор в человеке, которого он видит рядом".
Как Филипп Коляденко познакомился со своей будущей супругой
Избранница музыканта – парикмахерша. Женщина работает со звездами и познакомилась с Филиппом благодаря Монатику.
Что интересно, женщина родом из Узбекистана. Коляденко младший рассказывал, что пока не виделся с ее родителями лично, но надеется, что это вскоре произойдет.
Филипп поделился, что они с любимой хотят детей, но не в ближайшее время. Сейчас у них есть собаки, которым нужно тоже уделять много времени.
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