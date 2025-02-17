Не сдержали эмоций: как украинские звезды отреагировали на триумф "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA

16 февраля 2025 года на 78-й церемонии вручения премии Британской академии телевидения и киноискусства (BAFTA) в Лондоне лента о полномасштабной войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" одержал победу в категории "Лучший короткометражный фильм". Главную роль в этом фильме исполнил украинский актер Александр Рудинский.

Он посетил церемонию награждения BAFTA 2025, где произнес трогательную речь. Александр посвятил эту награду своему другу, Евгению Светличному, который погиб на войне за пять дней до начала съемок ленты, а также всем, кто защищает и делает Украину независимой.

Победа "Камень, ножницы, бумага" на престижной кинопремии вызвала эмоциональную реакцию среди украинцев. Актеры, певцы, блогеры и журналисты массово поддержали триумф ленты в социальных сетях, пишет Show 24.

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Так, группа Kazka лаконично, но эмоционально выразил свое восхищение словом "Гордость".



KAZKA отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Победительница Евровидения Джамала присоединилась к поздравлениям: "Поздравляю Александра Рудинского и всю команду с победой".



Джамала отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Телеведущая Маша Ефросинина отметила: "Так в моем понимании выглядит масштаб личности в сочетании человечности и таланта. Саша, спасибо тебе за тебя".



Маша Ефросинина отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Певица Оля Цибульская отметила не только профессиональные, но и человеческие качества актера: "Саша Рудинский, горжусь твоим талантом и масштабом человечности. Поздравляю с наградой и спасибо за спич".



Оля Цибульская отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Актриса Антонина Хижняк не сдерживала эмоций: "Горжусь. Просто до слез. Саша Рудинский – наша гордость".



Антонина Хижняк отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

"Мы достойны всех наград мира. Мы – лучшая нация", – подчеркнула Кристина Горняк.



Кристина Горняк отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Особенной стала реакция жены Александра. "Рудинский, как же я тобой горжусь", – написала Мария:



Жена Александра Рудинского отреагировала на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, о победе фильма "Камень, ножницы, бумага" в своих инстаграм-сторис вспомнила Рамина Эсхакзай, Дмитрий Каднай, супруги Монатик и Даша Квиткова. Они отметили, что гордятся Александром Рудинским. Также украинского актера поздравил Андрей Бедняков, Влада Зинченко, Ольга Сумская, Надя Дорофеева, Тарас Цимбалюк и многие другие знаменитости.

Как украинские звезды отреагировали на победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA-2025 / Скриншоты из инстаграма