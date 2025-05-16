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Show24 Музыка Порядок выступлений финалистов Евровидения-2025: под каким номером на сцену выйдет Украина
16 мая, 08:28
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Порядок выступлений финалистов Евровидения-2025: под каким номером на сцену выйдет Украина

Мария Касий
Основні тези
  • Украина выступит под номером 7 на грандфинале Евровидения-2025 с песней Bird of Pray от группы Ziferblat.
  • Финал конкурса состоится 17 мая, участие примут 26 участников, а букмекеры прогнозируют победу Швеции с песней Bara Bada Bastu от группы KAJ.

На Евровидении-2025 уже состоялись полуфиналы, где определили участников, которые поборются за победу в песенном конкурсе. Стали известны результаты жеребьевки – кто за кем будет выступать в грандиозном финале.

Грандфинал Евровидения-2025 состоится уже в эту субботу, 17 мая. Украина появится на сцене под номером – 7, пишет Show 24.

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Группа Ziferblat во второй раз выйдет на сцену конкурса с песней Bird of Pray в финале Евровидения-2025. На этот раз представителей Украины, как и других участников, будут оценивать не только зрители, но и национальные жюри из каждой страны.

С 2024 года в правилах жеребьевки по порядковым номерам появилось обновление – "выбор продюсера". Если участник вытащил именно эту карточку, это означало, что его место в финале определят организаторы конкурса. Такое нововведение добавили для того, чтобы сбалансировать выступления фаворитов и разножанровые номера.

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале

  1. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  3. Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato
  4. Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
  5. Литва: Katarsis – Tavo akys
  6. Испания: Melody – Esa diva
  7. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  8. Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  9. Австрия: JJ – Wasted Love
  10. Исландия: Væb – Róa
  11. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  13. Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
  14. Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  15. Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  16. Германия: Abor & Tynna – Baller
  17. Греция: Клавдия – Asteromata
  18. Армения: Parg – SURVIVOR
  19. Швейцария: Zoë Më – Voyage
  20. Мальта: Мириана Конте – SERVING
  21. Португалия: Napa – Deslocado
  22. Дания: Sissal – Hallucination
  23. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франция: Луан – Maman
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  26. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

 

Чего ожидать от финала Евровидения-2025

Участие в последнем этапе конкурса примут 26 музыкантов, артистов и коллективов. По десять участников из каждого полуфинала и еще шестеро – представители "Большой Пятерки" и страны-победителя.

Букмекеры прогнозируют победу Швеции – группе KAJ с танцевальной песней Bara Bada Bastu. У них сейчас больше всего шансов на победу. Однако, как показывает опыт прошлого года, букмекеры могут ошибаться – как относительно победителя, так и относительно того, какое место Украина займет по результатам финала.

На сцене грандфинала Евровидения-2025 будут выступать звезды конкурса. В частности, фаны ожидают номер победителей Евровидения-2024 – Nemo.