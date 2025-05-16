Порядок выступлений финалистов Евровидения-2025: под каким номером на сцену выйдет Украина

На Евровидении-2025 уже состоялись полуфиналы, где определили участников, которые поборются за победу в песенном конкурсе. Стали известны результаты жеребьевки – кто за кем будет выступать в грандиозном финале.

Грандфинал Евровидения-2025 состоится уже в эту субботу, 17 мая. Украина появится на сцене под номером – 7, пишет Show 24.

Важно 26 лучших конкурсантов этого года: известны все финалисты Евровидения-2025

Группа Ziferblat во второй раз выйдет на сцену конкурса с песней Bird of Pray в финале Евровидения-2025. На этот раз представителей Украины, как и других участников, будут оценивать не только зрители, но и национальные жюри из каждой страны.

С 2024 года в правилах жеребьевки по порядковым номерам появилось обновление – "выбор продюсера". Если участник вытащил именно эту карточку, это означало, что его место в финале определят организаторы конкурса. Такое нововведение добавили для того, чтобы сбалансировать выступления фаворитов и разножанровые номера.

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo akys Испания: Melody – Esa diva Украина: Ziferblat – Bird of Pray Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened? Австрия: JJ – Wasted Love Исландия: Væb – Róa Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нидерланды: Claude – C'est La Vie Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Польша: Justyna Steczkowska – Gaja Германия: Abor & Tynna – Baller Греция: Клавдия – Asteromata Армения: Parg – SURVIVOR Швейцария: Zoë Më – Voyage Мальта: Мириана Конте – SERVING Португалия: Napa – Deslocado Дания: Sissal – Hallucination Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Франция: Луан – Maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Чего ожидать от финала Евровидения-2025

Участие в последнем этапе конкурса примут 26 музыкантов, артистов и коллективов. По десять участников из каждого полуфинала и еще шестеро – представители "Большой Пятерки" и страны-победителя.

Букмекеры прогнозируют победу Швеции – группе KAJ с танцевальной песней Bara Bada Bastu. У них сейчас больше всего шансов на победу. Однако, как показывает опыт прошлого года, букмекеры могут ошибаться – как относительно победителя, так и относительно того, какое место Украина займет по результатам финала.

На сцене грандфинала Евровидения-2025 будут выступать звезды конкурса. В частности, фаны ожидают номер победителей Евровидения-2024 – Nemo.