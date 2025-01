Нацотбор на Евровидение-2025: где и когда смотреть долгожданный финал

Уже совсем скоро зрители увидят финал Национального отбора на Евровидение-2025 и узнают, кто же будет представлять Украину на песенном конкурсе. За победу будут бороться 10 украинских исполнителей.

Финал Нацотбора пройдет в формате телевизионного концерта. Креативный директор Герман Ненов ранее анонсировал грандиозное шоу. Где и когда смотреть конкурс, узнавайте в материале 24 Канала.

Финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля, сообщает "Суспільне". В 18-00 начнется предшоу, где ведущая Анна Тульева расскажет, какой была подготовка к финалу, а зрители смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть масштабы работы над ним.

Трансляция самого финала начнется в 18:30. В этом году его проведет тройка ведущих: Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак / Фото "Суспільне"

Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2025

Трансляцию финала Национального отбора на Евровидение-2025 можно будет смотреть:

Послушать можно будет на Радио Проминь: финал будут комментировать Дмитрий Захарченко и Анна Заклецкая. А вот трансляция на английском языке состоится на ютуб-канале "Евровидение Украина", ее проведут Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.

Важно! Порядок выступлений артистов в финале: Влад Шериф (Wind of change), Абие ("Дом"), MOLODI (My sea), Future Culture (Waste My Time), Маша Кондратенко (No time to cry), KHAYAT (Honor), FIЇNKA ("Культура"), KRYLATA (Stay true), Ziferblat (Bird of pray), "ДК Энергетик" ("Соль").

Стоит отметить, что финал Нацотбора на Евровидение-2025 будут переводить на жестовом языке на всех украиноязычных видеотрансляциях. Переводчицей разговорных студий будет Татьяна Журкова, а песен – Лада Соколюк и Анфиса Болдусева.