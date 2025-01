Нацвідбір на Євробачення-2025: де та коли дивитися довгоочікуваний фінал

Вже зовсім скоро глядачі побачать фінал Національного відбору на Євробачення-2025 та дізнаються, хто ж буде представляти Україну на пісенному конкурсі. За перемогу будуть боротися 10 українських виконавців.

Фінал Нацвідбору пройде у форматі телевізійного концерту. Креативний директор Герман Нєнов раніше анонсував грандіозне шоу. Де й коли дивитися конкурс, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

До речі Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого, повідомляє "Суспільне". О 18-00 розпочнеться передшоу, де ведуча Анна Тульєва розповість, якою була підготовка до фіналу, а глядачі зможуть зазирнути за лаштунки шоу та побачити масштаби роботи над ним.

Трансляція самого фіналу розпочнеться о 18:30. Цьогоріч його проведе трійка ведучих: Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак / Фото "Суспільне"

Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2025

Трансляцію фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 можна буде дивитися:

Послухати можна буде на Радіо Промінь: фінал коментуватимуть Дмитро Захарченко та Анна Заклецька. А от трансляція англійською мовою відбудеться на ютуб-каналі "Євробачення Україна", її проведуть Вікторія Крюкова, Вадим Крамар та Дмитро Кожухар.

Важливо! Порядок виступів артистів у фіналі: Влад Шериф (Wind of change), Абіє ("Дім"), MOLODI (My sea), Future Culture (Waste My Time), Маша Кондратенко (No time to cry), KHAYAT (Honor), FIЇNKA ("Культура"), KRYLATA (Stay true), Ziferblat (Bird of pray), "ДК Енергетик" ("Сіль").

Варто зазначити, що фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 перекладатимуть жестовою мовою на всіх україномовних відеотрансляціях. Перекладачкою розмовних студій буде Тетяна Журкова, а пісень – Лада Соколюк та Анфіса Болдусєва.