Убирала в домах в Америке, – финалистка Нацотбора Valeriya Force о пути к своей мечте

Украинская певица Valeriya Force, которая была участницей Нацотбора-2026, уже несколько лет проживает в США. Она уехала в Америку на учебу, а затем начала карьеру как сольная артистка.

Но путь к "американской мечте" был не таким простым, как кажется. Об этом Valeriya Force рассказала в интервью "FM Галичина".

Девушка вспомнила, что приехала в Лос-Анджелес с 900 долларами в кармане. Поэтому ей приходилось много работать.

Когда я приехала, то вообще убирала в домах. У меня не было денег. Для моей семьи это были неподъемные суммы,

– рассказала Valeriya Force.

Певица посоветовала тем, кто хочет переезжать в Соединенные Штаты, иметь стартовую финансовую подушку – от 10 до 15 тысяч долларов.

"Не делайте моих ошибок. Но если у вас есть мечта – все получится. Идите за своей мечтой", – вдохновила Valeriya Force.

Отметим, во время Национального отбора Valeriya Force попала в скандал. Певицу заподозрили в сотрудничестве с россиянами во время полномасштабного вторжения. Артистка на своей странице в инстаграме объяснила, что в 2023 – 2024 годах действительно выступала под псевдонимом Vesta, но большинство решений об этом проекте принимали продюсеры. Она же могла влиять только на творческую часть.

