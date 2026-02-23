Но путь к "американской мечте" был не таким простым, как кажется. Об этом Valeriya Force рассказала в интервью "FM Галичина".
Девушка вспомнила, что приехала в Лос-Анджелес с 900 долларами в кармане. Поэтому ей приходилось много работать.
Когда я приехала, то вообще убирала в домах. У меня не было денег. Для моей семьи это были неподъемные суммы,
– рассказала Valeriya Force.
Певица посоветовала тем, кто хочет переезжать в Соединенные Штаты, иметь стартовую финансовую подушку – от 10 до 15 тысяч долларов.
"Не делайте моих ошибок. Но если у вас есть мечта – все получится. Идите за своей мечтой", – вдохновила Valeriya Force.
Отметим, во время Национального отбора Valeriya Force попала в скандал. Певицу заподозрили в сотрудничестве с россиянами во время полномасштабного вторжения. Артистка на своей странице в инстаграме объяснила, что в 2023 – 2024 годах действительно выступала под псевдонимом Vesta, но большинство решений об этом проекте принимали продюсеры. Она же могла влиять только на творческую часть.
Что известно о Valeriya Force?
- Настоящее имя Valeriya Force – Валерия Симулик. Девушка родом из Харькова. Она впервые вышла на большую сцену еще в 9 лет, когда выступила на "Україна має талант". А в 14 лет попробовала свои силы на шоу "Х-Фактор".
- Валерия попала в команду Ивана Дорна. Но телешоу стало для нее еще тем испытанием: ее критиковали из-за внешности, а наставник не защищал, а подливал масла в огонь. Девушка поставила на паузу карьеру и переехала в США.
- После обучения, общения, новых знакомств она вернулась к музыке. В 2026 году Valeriya Force стала финалисткой Национального отбора на Евровидение с песней Open Our Hearts. Созданием трека она занималась с американским продюсером Винни Вендитто.