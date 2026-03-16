Show24 Мировые знаменитости Судья "Танцуют все" Франциско Гомес обручился с возлюбленным
16 марта, 13:42
София Хомишин
Основні тези
  • Британский хореограф Франциско Гомес, известный как судья шоу "Танцуют все", обручился с партнером.
  • Франциско Гомес работал со многими мировыми звездами, открыл танцевальную студию в Киеве и ведет несколько подкастов и ток-шоу.

Британский хореограф Франциско Гомес, который ранее был судьей шоу "Танцуют все", обручился с возлюбленным.

Он поделился своими эмоциями и показал кадры с церемонии признания в любви в инстаграме.

Предложение руки и сердца Сиско сделал его партнер, который в инстаграме имеет ник cococavalier. Предложение состоялось вблизи водоема среди свечей и композиций с цветами.

Самое простое решение моей жизни,
– написал под публикацией хореограф.

Что известно о Франциско Гомесе?

  • Он работал со многими мировыми звездами, среди которых Мадонна, Кайли Миноуг, Тейлор Свифт и другие.
  • Франциско был судьей в шоу "Танцуют все" в первых четырех сезонах и в шестом. Украину он называет своим вторым домом и именно здесь открыл собственную танцевальную студию Release Dance Complex в Киеве. В 2019 году он также стал гостем шоу "Танцы со звездами".
  • Сейчас хореограф вместе со своим партнером живет за границей и строит там карьеру, участвуя в телевизионных проектах и обучая танцовщиков.
  • Кроме этого, он имеет подкаст THE PROGRESSING MALE (сезоны 1-3) и STREET STYLE (сезоны 1-2), а также ток-шоу CAN WE TALK?! на ютубе.
  • Франциско Гомес открыто говорил о своей мечте создать семью и о том, что он открытый гей. В этом году его заветное желание осуществилось.