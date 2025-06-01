После нескольких скандалов: Гайтана впервые за долгое время выступила в Украине

Певица Гайтана впервые после длительной творческой паузы появилась на сцене. Это ее первый концерт в Киеве с начала полномасштабного вторжения.

Гайтана исполнила свои хиты на сцене фестиваля "Поколение". Отрывками из выступления певица поделилась на своей странице, передает Show 24.

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Артистка спела украинские треки "Одинокая Босса", "Два окна", "На земле и небе", "Не уходи" и новые песни.

Видео с выступления Гайтаны:

Почему Гайтану обсуждали во время полномасштабной войны

Певица несколько раз попадала в скандал. После 2016 года, когда она прекратила песенную карьеру, Гайтана редко появлялась в инфопространстве. А в начале полномасштабной войны не делала публичных заявлений об осуждении российской агрессии, хотя публиковала патриотические сообщения.

В июне 2024 года Гайтану раскритиковали за публикации на русском языке. После этого она призвала людей не ссориться из-за языка и сказала, что уважает всех независимо от этого.

Уже в июле артистка выступила с русскоязычным концертом в Бишкеке (Кыргызстан). Ее появление было "тайным" – выступление не анонсировали в соцсетях.

