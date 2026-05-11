Просила 20 тысяч евро, – Тимошенко назвал артистку, которая отказалась выступить на "Нашебаченні"

Юмористический коллектив Badstreet Boys ежегодно организуют благотворительный конкурс "Нашебачення", средства с которого направляются на Силы Обороны Украины. В этом году в мероприятии приняло участие множество артистов топового уровня.

Стендап-комик Антон Тимошенко рассказал о сотрудничестве с артистами на фоне организации "Нашебачення". Он поделился деталями в комментарии программы "Тур звездами", что выходит на "Радио Люкс".

Юморист признался, что несмотря на бешеную поддержку от многих артистов, были и те, которые отказывались выступать бесплатно. Среди них – Гайтана.

Просила 20 тысяч евро. Жаль. Нам очень нравится Гайтана, ее песни, это ДНК детства, очень хорошая музыка. Но, к сожалению, не сошлись по гонорарам. И если он останется таким, мы никогда не сможем сойтись,

– отметил Антон Тимошенко.

Отметим, также отказ Гайтаны прокомментировал Олег Свищ, пишет "Вечерний Киев". По его словам, певица запросила 20 тысяч евро за одну песню, хоть понимала, что это – "благотворительная история".

"Но невероятное количество людей готово бесплатно участвовать – артисты, танцовщики, режиссеры, операторы, продакшн-команды. Все соглашаются помогать, и это действительно впечатляет", – отметил юморист.

"Нашествие 6" состоялось в Центре культуры и искусств КПИ 7 мая. Ведущими были Дядя Жора и Фима Константиновский.