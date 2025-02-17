Денег не дам, – миллионер Корогодский сказал, что оставит своим детям

Писатель, бизнесмен и основатель фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский имеет немалое состояние. Однако разделяет позицию, что его дети должны заработать свои большие деньги самостоятельно.

Сын Корогодского работает с искусственным интеллектом, изготавливает дроны. Одна из дочерей сейчас пишет докторскую диссертацию на тему биотехнологий в Лондоне. Другие двое детей, как рассказал украинский бизнесмен 24 Каналу, находятся с ним в Украине, в частности старшая дочь Лиза, которая является многодетной мамой.

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Дело Корогодского как наследство для детей

Корогодский занимается фондом "Жизнелюб", который направлен организовывать досуг пожилых людей и оказывать им необходимую помощь. Объем привлеченной и оказанной помощи за 2024 год составляет 132 миллиона 964 тысячи гривен.

"Но этого не хватило, чтобы Forbes включил нас в 50 крупнейших фондов Украины. Я могу только догадывался почему. Или про**али, или считать не умеют, или считали предвзято", – предположил Корогодский.

Украинский бизнесмен отметил, что не может фонд, в который привлечено более 130 миллионов гривен, не входить в топ-50. Он считает, что для Украины было бы хорошо, если бы "Жизнелюб" попал в этот рейтинг.

Я хочу, чтобы мои дети заботились фондом. Это все, что им оставлю. Денег я не дам. У меня есть преимущество перед моими детьми. Я родился в бедной семье. И я должен был все завоевывать сам. Я считаю, что дети также должны завоевывать сами. И тогда это имеет ценность,

– объяснил Корогодский.

Бизнесмен отметил, что его дети на такую позицию реагируют прекрасно и отметил, что они для него являются лучшими друзьями.

В детей надо вкладывать деньги

Корогодский подчеркнул, что оплачивает своим детям обучение, чтобы они имели возможность в будущем развиваться и достигать успехов.

Я вкладываю большие деньги в их развитие и обучение. Научить одного ребенка, довести его до состояния, когда он сам зарабатывает, это стоит больших денег. Я их потратил уже,

– рассказал Корогодский.

Бизнесмен поделился, что его сын уже освоил свое дело. Он выступает на конференциях, занимается разработкой БпЛА, которые будет поставлять армии. Они, как заметил Корогодский, будут точно дешевле тех, что поставляют другие.