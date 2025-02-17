Син Корогодського працює зі штучним інтелектом, виготовляє дрони. Одна з доньок зараз пише докторську дисертацію на тему біотехнологій в Лондоні. Інші двоє дітей, як розповів український бізнесмен 24 Каналу, перебувають з ним в Україні, зокрема старша донька Ліза, яка є багатодітною мамою.

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Справа Корогодського як спадок для дітей

Корогодський опікується фондом "Життєлюб", який спрямований організовувати дозвілля людей похилого віку і надавати їм необхідну допомогу. Обсяг залученої та наданої допомоги за 2024 рік становить 132 мільйони 964 тисячі гривень.

"Але цього не вистачило, щоб Forbes включив нас у 50 найбільших фондів України. Я можу лише здогадувався чому. Чи про**али, чи рахувати не вміють, чи рахували упереджено", – припустив Корогодський.

Український бізнесмен наголосив, що не може фонд, до якого залучено понад 130 мільйонів гривень, не входити у топ-50. Він зазначив, що для України було б добре, якби "Життєлюб" потрапив у цей рейтинг.

Я хочу, щоб мої діти піклувалися фондом. Це все, що їм залишу. Грошей я не дам. В мене є перевага перед моїми дітьми. Я народився в бідній родині. І я мав все завойовувати сам. Я вважаю, що діти також мають завойовувати самі. І тоді це має цінність,

– пояснив Корогодський.

Бізнесмен зауважив, що його діти на таку позицію реагують чудово і наголосив, що вони для нього є найкращими друзями.

В дітей треба вкладати гроші

Корогодський підкреслив, що оплачує своїм дітям навчання, аби вони мали змогу в майбутньому розвиватись та досягати успіхів.

Я вкладаю великі гроші в їх розвиток та навчання. Навчити одну дитину, довести її до стану, коли вона сама заробляє, це коштує великих грошей. Я їх витратив вже,

– розповів Корогодський.

Бізнесмен поділився, що його син вже опанував свою справу. Він виступає на конференціях, займається розробкою БпЛА, які постачатиме армії. Вони, як зауважив Корогодський, будуть точно дешевшими за ті, що постачають інші.