Победитель шоу Холостячка после выезда из Украины похвастался документами в США: сколько потратил

Известный украинский комик, участник и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, который во время войны уехал из Украины в США, оформил документы для легализации в этой стране.

Александр похвастался новыми документами в инстаграме и подробно рассказал, во сколько ему обошлась американская грин-карта.

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По словам Эллерта, процесс оформления официального удостоверения, подтверждающего статус постоянного резидента США, растянулся почти на два года. А на адвокатов и сопутствующие расходы он потратил несколько тысяч долларов.

Не жалею ни о чем, иду дальше заниматься любимым делом, но теперь in English,

– заявил комик.

Эллерт уточнил, что получил грин-карту по программе для людей с выдающимися способностями. Отдельно поблагодарил маму: именно она в свое время хранила все его грамоты и награды. Они стали подтверждением талантов, которые затем победитель шоу "Холостячка" приложил к пакету документов.

С новым статусом в США Александра Эллерта поздравили ведущий Анатолий Анатолич, а также его поклонники.

Александр Эллерт получил грин-карту / скриншот из инстаграма

Как Александр Эллерт уехал из Украины?

После начала полномасштабного вторжения Александр Эллерт покинул Украину. Комик не раз объяснял, что сделал это абсолютно легально, а переезд был связан с желанием развивать карьеру за рубежом. Впрочем, он не вдавался в подробности, что наряду с моральным аспектом его поступка вызвало вопросы у общественности.

Сейчас Александр Эллерт продолжает жить в США, где развивает карьеру стендап-комика уже перед англоязычной аудиторией и работает над новыми проектами.

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