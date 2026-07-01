Олександр похвалився новими документами в інстаграмі та детально розповів, у скільки йому обійшлася американська грін-карта.

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Зі слів Еллерта, процес оформлення офіційного посвідчення, що підтверджує статус постійного резидента США, розтягнувся майже на два роки. А на адвокатів і супутні витрати він віддав кілька тисяч доларів.

Не шкодую ні про що, йду далі займатися улюбленою справою, але тепер in English,

– заявив комік.

Еллерт уточнив, що грін-карту отримав за програмою для людей із визначними здібностями. Окремо подякував мамі: саме вона свого часу зберігала всі його грамоти та нагороди. Вони стали підтвердженнями талантів, які потім переможець шоу “Холостячка” долучив до пакета документів.

З новим статусом в США Олександра Еллерта привітали ведучий Анатолій Анатоліч, а також його шанувальники.

Олександр Еллерт отримав грін-карту / скриншот з інстаграму

Як Олександр Еллерт виїхав з України?

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Еллерт залишив Україну. Комік не раз пояснював, що зробив це абсолютно легально, а переїзд був пов'язаний із бажанням розвивати кар'єру за кордоном. Втім, в деталі не вдавався, що разом з моральним аспектом вчинку викликало питання в суспільстві.

Наразі Олександр Еллерт продовжує жити у США, де розвиває кар'єру стендап-коміка вже перед англомовною аудиторією та працює над новими проєктами.

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