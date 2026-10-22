Где сейчас Борис Апрель: как изменилась участница "Фабрики звезд" и как она выглядит сегодня

В 2008 году Борис Апрель стал одним из самых ярких участников "Фабрики звезд-2". Белые волосы, необычный сценический образ и песня "Звездный воин" сделали его узнаваемым для зрителей. Впоследствии артистка стала известна как Зианджа, а сейчас выступает под именем Zi Faámelu. Как изменилась артистка и что известно о ее жизни сейчас.

Когда-то ее знали как Бориса Апреля – участника "Фабрики звезд" с белыми волосами, необычной для того времени одеждой и голосом, который трудно было спутать с другими. В октябре 2026 года Zi Faámelu вышла на видеосвязь с участниками нового сезона "Фабрики звезд". Во время беседы она вспомнила о своем прошлом на проекте и пожелала молодым исполнителям не бояться быть собой. Прошло почти два десятилетия, изменились имя, внешность и сценический образ, но история артистки вновь привлекла внимание зрителей, сообщает 24 Канал.

Как Борис Апрель стал звездой "Фабрики звезд"

Широкая популярность пришла к Борису Апрелю в 2008 году, когда он стал участником второго сезона украинской "Фабрики звезд". На тот момент артисту было 17 лет. Он сразу выделялся среди других конкурсантов. Продюсером сезона была Наталья Могилевская. В ходе проекта Борис выступал на одной сцене с известными исполнителями, а его сценический образ быстро стал узнаваемым. Одной из композиций, с которой ассоциировали артиста, была песня "Звездный воин".

Выступление Бориса Апреля на "Фабрике звезд" / Скриншот

В финале Борис Апрель занял третье место. После завершения шоу артист продолжил выступать, участвовал в концертных турах и оставался частью украинского шоу-бизнеса.

В 2010 году он вернулся на телевидение в проекте "Фабрика звезд. Суперфинал". Однако впоследствии артист отошел от активной публичной жизни, и его имя стало реже появляться в новостях.

Каминг-аут в 21 год: почему Апрель долго скрывал свою идентичность

О своей гендерной идентичности артистка открыто заявила в 21 год. В интервью ТСН.Тиждень в 2018 году Зианджа рассказала, что чувствовала свое отличие от других еще с детства, однако долгое время не решалась говорить об этом открыто.

Я помню, лет с шести понимала, что что-то здесь не так. Я чувствовала, что мой взгляд на мир не был мальчишеским,

– вспоминала артистка.

По ее словам, она боялась непонимания и осуждения. В то время откровенный разговор о гендерной идентичности мог вызвать резкую реакцию окружающих, поэтому исполнительница долгое время не рассказывала о своих переживаниях публично.

Борис Апрель / Коллаж от Шоу24

Период, когда артистка находилась за границей, стал частью ее личной истории и поиска себя. В том же интервью Зианджа рассказала, что сделала каминг-аут в день своего 21-летия. Реакция родителей была болезненной.

Ты для нас умерла,

– артистка вспоминала, что отец сказал ей слова, которые глубоко ее обидели.

Этот эпизод она описывала как один из самых тяжелых в своей жизни. Каминг-аут стал важным этапом в ее жизни, однако не означал, что все трудности сразу остались позади.

Важно различать каминг-аут и медицинский переход. Это не тождественные понятия, хотя в публикациях об артистке их неоднократно путали. В 2021 году Zi Faámelu отдельно прокомментировала сообщения о якобы проведенной операции и пояснила, что информация в СМИ была интерпретирована неверно.

От Бориса Апреля до Зианджи: как менялся образ артистки

После первых телевизионных успехов в жизни артистки начался новый этап. Изменения коснулись не только прически, одежды или музыки. Она также начала открыто говорить о своей гендерной идентичности. Впоследствии Борис Апрель стал известен как Зианджа. Именно под этим именем артистка в вернулась на украинское телевидение в 2018 году, приняв участие в вокальном шоу "Голос страны".

Зианджа на "Голосе страны" / Скриншот

На слепых прослушиваниях Зианджа исполнила песню Wicked Game Криса Айзека. Ее выступление привлекло внимание наставников, и она попала в команду Потапа.

В интервью для "1+1" Зианджа подчеркивала, что хотела бы, чтобы ее оценивали прежде всего за пение. Возвращение на сцену стало для нее возможностью снова заниматься музыкой и представить себя аудитории уже в другом образе. Позже артистка начала выступать под именем Zi Faámelu.

Как Zi Faámelu выглядит сейчас и где живет

Сегодня Zi Faámelu выглядит совсем иначе, чем в период участия в "Фабрике звезд". От прежнего сценического образа с белыми волосами и необычными костюмами она перешла к другому стилю и публичному самовыражению.

Борис Апрель до и после / Коллаж Шоу24

Впрочем, сравнивать фотографии разных лет интересно не только из-за внешних изменений. По ним можно проследить, как артистка постепенно отходила от образа, с которым впервые познакомилась широкая аудитория, и формировала собственную идентичность.

По данным украинских СМИ, сейчас Zi Faámelu живет в немецком Магдебурге.

Почему о Zi Faámelu снова заговорили в 2026 году

В октябре 2026 года артистка вновь напомнила о себе участникам "Фабрики звезд". Во время видеосвязи она представилась нынешним именем и обратилась к новому поколению исполнителей, опираясь на собственный опыт участия в музыкальном реалити-шоу.

И вам, новое поколение "Фабрики", я хочу пожелать свободы быть собой,

– сказала Zi Faámelu во время разговора с участниками.

В конце беседы артистка исполнила песню "Звездный воин" – композицию, напоминающую о начале ее телевизионной карьеры.

Борис Апрель запомнился зрителям своим необычным образом, но он был не единственным участником "Фабрики звезд", чья судьба изменилась после проекта. Вот как выглядят сегодня и чем занимаются братья Борисенко, которые в свое время также покорили сцену шоу.