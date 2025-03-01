Он женился, – экс-супруга Олега Кензова рассказала, где сейчас находится певец

Олег Кензов в свое время был очень популярным в Украине. Когда Россия начала большую войну, артист осудил вторжение, попытался перейти на украинский язык, но все эти действия оказались временным. Певец перебрался жить за границу, выступал на одной сцене со сторонниками Путина, а также не отказался от исполнения треков на русском языке.

Его бывшая жена – Dj Madonnа, раскрыла детали, где находится Кензов и какие у него планы, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью.

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По ее словам, певец находится в Греции. Также женщина отмечает, что Олег женился на грузинке и у них родился ребенок. Артист планирует подаваться на гражданство Грузии, очевидно, совсем забыв об Украине.

Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился,

– рассказала Dj Madonnа.

Олег Кензов с избранницей / Фото из инстаграма певца

Экс-жену возмущает тот факт, что некоторые украинцы продолжают поддерживать исполнителя, ведь за границей мужчина пытается приспособиться, напевая песни на русском языке. Dj Madonnа выразила надежду, что в Украине для Кензова больше места не найдется.