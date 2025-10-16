Любовь, карьера и жизнь с чистого листа: где сейчас все победительницы "Холостяка"
- Ни одна из пар украинской версии "Холостяка" не построила крепкого союза, большинство разошлись после шоу.
- Многие победительницы нашли новую любовь, изменили жизнь или развивают карьеру в разных сферах.
В течение 13 сезонов главные герои проекта "Холостяк" и девушки, которые боролись за сердце мужчины, пытались найти настоящую любовь. Казалось, что одной паре это удалось, ведь они не просто поженились, но и родили ребенка. Но судьба распорядилась иначе.
К сожалению, в украинской версии "Холостяка" ни одна из пар не построила крепкого и счастливого союза. Большинство из них расходились сразу после окончания проекта. Узнавайте на Show24, где сейчас все победительницы самого романтического шоу страны.
Где сейчас победительницы "Холостяка"?
1 сезон – Александра Шульгина
В финале шоу девушку выбрал Максим Чмерковский, и отношения не сложились. Впоследствии Александра переехала жить в США, где встретила свою любовь. Мужчину она называет "Суперменом". Известно, что ее возлюбленный уже был разведен и имеет двоих детей от предыдущего брака.
В 2022 году Шульгина родила первую дочь, а в 2023 – вторую.
2 сезон – Елена Ряснова
Женщину в финале выбрал Фрэнсис Романов. Мужчина ради любви переехал в Украину, и отношения продлились полгода. Известно, что ранее Елена работала в сфере энергетики. В 2015 году вышла замуж за бизнесмена. У супругов родилось двое детей.
В 2020 году Ряснова баллотировалась в депутаты областного совета в Запорожье от партии "Слуга народа". А после 24 февраля 2022 года, вероятно, переехала в Швейцарию (об этом свидетельствует информация в фейсбуке, где Елена отметила, что работает научным сотрудником в ETH-Zurich, Switzerland). В соцсетях бывшая участница "Холостяка" не слишком активна.
3 сезон – Анна Козырь
Девушка была в сезоне с холостяком Андреем Искорневым. Но эти отношения были обречены на провал, ведь мужчина параллельно закрутил роман с другой участницей – Яной Станишевской, которая забеременела от него. К сожалению, девушка потеряла ребенка.
Анна в 2019 году вышла замуж в ОАЭ, а в 2022 – родила дочь. В соцсетях Козырь указано, что она учит детей и взрослых игре на гитаре. Вероятно, сейчас женщина проживает в Киеве, ведь отметки локации на ее сообщениях – именно украинская столица.
4 сезон – Анна Селюкова
В 4 сезоне Анне удалось покорить сердце бизнесмена Константина Евтушенко. Позже стало известно, что мужчина не планировал развивать отношения с победительницей проекта. Оказалось, что за пределами проекта его ждала невеста.
Сама Анна вышла замуж за чемпиона мира по покеру – Евгения Качалова. Женщина открыла бизнес и является соучредителем известного бренда одежды. В соцсетях личной жизнью не делится.
5 сезон – Марина Клищук
К сожалению или к счастью, Марина не построила отношения с футболистом Сергеем Мельником. В 2021 году вышла замуж за программиста Олега Ивонина. Что интересно, пара познакомилась на Бали и почти сразу начала жить вместе.
Женщина также имеет сына от предыдущих отношений.
6 сезон – Елена Лысык
Отношения между Иракли Макацария и Еленой Лысык не сложились. В 2017 году ходили слухи, что сердце Елены занято, однако об этом больше ничего не известно.
Девушка продолжает заниматься моделингом, а также, вероятно, проживает за рубежом.
7 сезон – Лида Немченко
Известно, что девушка разошлась с Дмитрием Черкасовым по собственной инициативе. До начала полномасштабной войны была довольно активной пользовательницей соцсетей, а впоследствии исчезла с радаров. Лида училась в российской школе "Останкино". СМИ писали, что, вероятно, Немченко живет в России, но в инстаграме в геолокации аккаунта показывает расположение в Чехии.
8 сезон – Иванна Гончарук
С холостяком Рожденом Ануси девушка разошлась на дружеской ноте. Иванна вышла замуж за киберспортсмена Павла Забокрицкого. Свадьбу пара отгуляла в Грузии, а в 2022 году у них родилась дочь Стефания.
Гончарук в соцсетях активно ведет блог на тему материнства.
9 сезон – Даша Квиткова
В финале проекта Никита Добрынин признался, что Квиткова – та девушка, которую он так долго искал. Предложение мужчина сделал на Бали, а уже в мае 2020 года пара расписалась. В августе состоялась свадьба в роскошной зоне на берегу Днепра.
Через год у супругов родился сын Лев. В 2023 году пара удивила новостью о разводе.
Сегодня Квиткова находится в отношениях с футболистом "Динамо" – Владимиром Бражко. 9 июля, в день рождения блогера, Владимир Бражко подтвердил отношения с блогером. А 6 сентября стало известно, что футболист сделал предложение любимой. Девушка сказала "да".
Что интересно, сегодня подозревают, что пара тайно поженилась.
10 сезон – Даша Ульянова
Через месяц после завершения проекта Даша и пилот Максим Михайлюк разошлись. Девушка активно развивает свои соцсети, однако не афиширует личную жизнь.
11 сезон – Анна Богдан
Ранее девушка состояла в браке с бывшим главой ОП – Андреем Богданом. На проекте "Холостяк" покорила сердце бизнесмена Михаила Заливаки. Но в 2022 году стало известно об их расставании. Как сказала сама Анна, шанса на восстановление отношений нет.
В соцсетях девушка не рассказывает о личной жизни, поэтому не известно, свободно ли ее сердце сегодня.
12 сезон – Екатерина Лозовицкая
Почти сразу после окончания проекта девушка разошлась с Алексом Топольским. В жизни девушки появилась новая любовь – парень, по имени Владимир. Но в марте этого года стало известно, что пара рассталась.
13 сезон – Инна Белень
Когда закончилось шоу, Александр Терен и Инна Белень продолжили отношения. Но в начале февраля этого года пара объявила о расставании. Ветеран войны после завершения реалити-шоу между ними было только общение.
Сама же Инна нашла человека, с которым строит личную жизнь с чистой страницы.
