После трех лет в ВСУ: известного украинского актера списали со службы в армии

Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко, который служил в ВСУ, сообщил, что его списали из рядов армии. Как оказалось, причиной этого стали проблемы со здоровьем.

Военный рассказал, какие имеет планы на будущее. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Попенко.

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Геннадий поделился, что этот непростой период военной службы оставил после себя не только воспоминания, но и последствия для здоровья – в частности поврежденное колено. Известно, что военный перенес уже несколько операций. Ему установили болты и титановые импланты.

Почти 3 года назад призвался и вот недавно списан из армии на определенный срок. В память об этом времени – боль и титан в колене. Уже передвигаюсь без коленки, но бег пока только снится. Реально снится,

– написал телеведущий.

Он добавил, что пока не знает, чем будет дальше заниматься.

Да, есть уже родной "Затерянный мир". Да, есть любимые киносъемочные площадки (куда буду стараться вернуться). Да, есть наш волонтерский центр 4.5.0., что производит невероятные маскировочные сетки. Но еще буду искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества,

– отметил Геннадий.

В своем обращении военный поблагодарил всех, с кем имел честь служить и сотрудничать, и подчеркнул, что хоть остается "на скамейке запасных" – готов вернуться при необходимости.

Что известно о службе Геннадия Попенко в ВСУ