Лучшие исполнения гимна Украины в исполнении украинских звезд

Гимн Украины – это не просто песня, а государственное и культурное достояние, символизирующее единство и несокрушимость украинского народа. Слова были написаны в далеком 1862 году Павлом Чубинским, а вот музыка появилась через год благодаря Михаилу Вербицкому.

Многие из наших знаменитостей торжественно исполняли гимн Украины, однако есть такие выступления, которые каждый раз вызывают мурашки, пишет 24 Канал.

Самые известные исполнения гимна Украины

Михаил Хома (Дзидзьо)

Своим исполнением артист поразил публику в 2019 году, когда спел гимн на стадионе "Металлист" в Харькове перед матчем со сборной Литвы. Оценив реакцию публики, Хома записал профессиональную версию вместе с Молодежным симфоническим оркестром под руководством Оксаны Линив.

Михаил Хома исполняет гимн Украины: смотрите видео онлайн

Александр Пономарев

Именно этот исполнитель вывел исполнение гимна на большую спортивную арену. Это произошло в 2000 году перед началом матча Украина – Польша. С тех пор петь гимн доверяли только ему.

Александр Пономарев исполняет гимн Украины: смотрите видео онлайн

Тина Кароль

Артистка спела гимн в особый день – День независимости Украины в 2019 году. Выступление было оригинальным, ведь Тина находилась на крыше киевской консерватории.

Тина Кароль исполняет гимн Украины: смотрите видео онлайн

Джамала

Победительница "Евровидения" 2023 года поразила всех своим выступлением на стадионе "Стэмфорд Бридж". В этом месте проходил благотворительный матч в поддержку Украины, организованный Андреем Шевченко и Александром Зинченко. Ее выступление стало одним из лучших за последние годы, ведь в исполнении она соединила разные стили, что придало гимну оригинальное звучание.

Джамала исполняет гимн Украины: смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Любимец украинцев в декабре 2024 года исполнил гимн перед реваншем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Артист действительно зажег стадион и вселил уверенность в том, что наш чемпион обязательно победит.

Артем Пивоваров исполняет гимн Украины: смотрите видео онлайн

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